Estilista acusado de violar a un menor que iba a adoptar fue absuelto y quedó en libertad

El conocido estilista David Arturo Mariño , de 73 años, acusado de violar a un menor de 12 años que se encontraba en proceso de adopción, fue absuelto este jueves y recuperó la libertad tras un fallo basado en el beneficio de la duda. Cabe recordad que el acusado cumplia una prisión preventiva domiciliaria.

Mariño estaba imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado , agravado por la guarda, y promoción de la corrupción de menores , también agravada por la guarda y por la edad de la víctima. Los hechos se investigaron en perjuicio del menor identificado como M.E.D.O.

Con la absolución, el tribunal dispuso el cese de todas las medidas coercitivas y ordenó su inmediata libertad. La denuncia había sido realizada por personal de la de un hogar del Estado, lugar donde el menor se encontraba alojado.

Durante el debate, la defensa, representada por Ismael Antonio Hidalgo con su asistente Luciano Hidalgo, logró contrarrestar la acusación impulsada por la fiscal de ANIVI, Andrea Viviana Insegna, quien sostuvo que, pese a que el examen médico no detectó lesiones compatibles con un abuso sexual, existían otras pruebas que acreditaban los hechos y solicitó una condena de 12 años de prisión.

La defensa remarcó que el menor presentaba problemas de conducta y que incurrió en declaraciones contradictorias a lo largo de las pericias realizadas durante la investigación.

Finalmente, el tribunal integrado por Guillermo Adárvez, Maximiliano Barbera y Diego Manuel Sanz dictó una resolución favorable para el imputado.

En sus últimas palabras antes del sobreseimiento, Mariño expresó: “Hay dos frases que se han dicho acá delante de ustedes. Una me la dijo una señora en la calle Libertador: ‘te vas a llevar un problema’. La segunda me la dijo el abuelo paterno: ‘lo entregué para no tener un problema’”.

Y concluyó:“¿Qué acciones hay que juzgar? ¿La mía por no prestar atención a esa señora o la del abuelo, sangre de su sangre, que abandonó a su nieto? Yo hice todo para ayudar a ese chico”.

Tras la absolución, Mariño habló con Tiempo de San Juan y con la intención de reencausar su vida les habló a sus clientas: “Quiero que sepan que he sido totalmente absuelto de lo que me han acusado, decirles a mis clientas que estoy limpio. Que me han perjudicado totalmente, pero ya está, ya pasó”.