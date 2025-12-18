Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena

Luis Piñones, el hombre que llegó a juicio acusado de tentativa de femicidio en perjuicio de su ex y con la posibilidad de recibir hasta 22 años de cárcel, finalmente fue sentenciado a 8 años de prisión efectiva por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género y amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.

Volantazo total Sujeto acusado de intentar asesinar a su expareja en Chimbas: lo declararon culpable por un delito menor

Cabe destacar que Piñones tenía una pena de 4 meses de prisión condicional por un delito contra la propiedad, se le unificó con esta última y quedó una única pena de 8 años y 4 meses.

Los fundamentos se leerán el 12 de febrero de 2026. Al ahora condenado le dictaron prisión preventiva porque en el proceso estuvo prófugo durante un mes y porque la pena no sería condicional.

En la audiencia de determinación de pena, la Fiscalía solicitó la pena de 12 años de prisión para Piñones; mientras que la defensa solicitó la mínima, 4 años.

Piñones llegó a este debate acusado de tentativa de homicidio y otros delitos. Tras el debate, el tribunal colegiado falló de otra forma: por mayoría (2 a 1), este sujeto fue considerado culpable de un delito menor y no por tentativa de femicidio, tal como lo solicitó la Fiscalía de UFI CAVIG.

El tribunal colegiado estuvo compuesto por Mariano Carrera (presidente) y los vocales Gloria Verónica Chicón y Sergio López Martí. Se desconoce quién votó diferente y recién se conocerá durante febrero, fecha en la que se darán a conocer los fundamentos de esta sentencia.

Desde la defensa encarnada por la defensora oficial Sandra Leveque adelantó que apelará tal sentencia, ya que ellos siempre, con su teoría del caso, sostuvieron que Piñones debía haber sido culpable del delito de lesiones leves y no graves. Desde la Fiscalía no adelantaron nada, pero también hay posibilidades de que se apele esta resolución, ya que para ellos estaba comprobado que el acusado era culpable del delito de tentativa de femicidio.