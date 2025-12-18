El automovilista que chocó de frente a varios motociclistas en Rawson, investigado formalmente

El 29 de noviembre último hubo un violento choque por calle Abraham Tapia en Rawson. Un automovilista chocó de frente contra varias motocicletas. De milagro no hubo fallecidos, pero si hubo varios heridos.

El caso cayó a una etapa de investigación, también esperando la evolución de los motociclistas, y finalmente la audiencia de formalización contra el conductor del vehículo -quien por negligencia provocó el choque- se realizó este miércoles. Pablo Montaño se sentó frente al juez y escuchó atentamente los hechos.

César Recio y Adolfo Díaz, miembros de la UFI Delitos Especiales, expresaron que Montaño quedó imputado formalmente por: lesiones graves en perjuicio de una víctima, y lesiones leves por otras dos. Un cuarto damnificado no quiso radicar la denuncia formal, expresaron.

El conductor del auto, Renault Week, no quedó preso. Fiscalía no requirió la prisión preventiva. Montaño no deberá entorpecer la investigación y someterse al proceso.

Los motociclistas fueron identificados como Matías Sosa (40) e iba a bordo de una moto Yamaha 150cc y lo acompañaba Osvaldo Sosa (38). En el otro rodado, moto Maverick 110cc, lo conducía Miguel Sosa (41) y lo acompañaba su hijo de 13 años. Y el cuarto protagonista y último motorista, Juan Narváez, de 24 años, conducía una moto Guerrero 110cc.