Allanaron una casa y encontraron un impactante botín de elementos robados

La Brigada de Investigaciones Oeste realizó un allanamiento en una vivienda del Barrio Marquesado II , en el departamento Rivadavia , en el marco de una causa por robo que se encuentra en plena etapa investigativa.

El procedimiento se llevó a cabo en el domicilio de un hombre de 29 años y arrojó resultados positivos. Durante la medida judicial, el personal policial logró el secuestro de una consola PlayStation 5 marca Sony , junto a dos joysticks inalámbricos y sus cables de alimentación , elementos que serían de interés para la causa.

Además, en el lugar se incautaron otros objetos en el marco de lo establecido por el artículo 239 del Código Procesal Penal. Entre los elementos secuestrados figuran dos Smart TV de 32 y 40 pulgadas, de las marcas Noblex y TCL; cinco bicicletas tipo todo terreno, rodados 26 y 29, de distintas marcas; tres garrafas de 10 y 15 kilos, de color blanco; una PlayStation 2 marca Sony con dos joysticks; un termotanque marca Señorial de 120 litros, sin uso; un filtro de agua marca PSA y cinco teléfonos celulares de diversas marcas y modelos.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que continúa con las actuaciones para determinar el origen de los elementos secuestrados y la responsabilidad del implicado.