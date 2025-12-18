jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
No tuvo heridas

Un exintendente chocó contra un árbol en Angaco

Se trata de Juan Ramón Elizondo. El siniestro fue por San Isidro y Salvador María del Carril.

Por Redacción Tiempo de San Juan
choque angaco

Juan Ramón Elizondo, el exintendente de Caucete, protagonizó un fuerte choque en Angaco a primera hora de este jueves. Según informaron, el exfuncionario se encontraba en buen estado de salud y no requirió asistencia del profesional médico.

Lee además
allanaron una casa y encontraron un impactante botin de elementos robados
En Rivadavia

Allanaron una casa y encontraron un impactante botín de elementos robados
llego a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibio 8 anos de pena
Violencia de género

Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena

Este siniestro ocurrió por calle San Isidro, cerca de la esquina de Salvador María del Carril en Angaco. Aparentemente, Elizondo se dirigía con su auto por San Isidro de Sur a Norte.

image

Por razones desconocidas, este perdió el control de su vehículo y fue directo contra un árbol de gran porte. EL auto terminó con todo el frente destrozado, pero el conductor salió ileso.

El exintendente manifestó que su vehículo tuvo un desperfecto mecánico. El caso ahora recayó en manos de la Policía junto a miembros de la UAT (Unidad de Abordaje Territorial del Ministerio Público Fiscal).

Temas
Seguí leyendo

Sujeto acusado de intentar asesinar a su expareja en Chimbas: lo declararon culpable por un delito menor

El automovilista que chocó de frente a varios motociclistas en Rawson, investigado formalmente

El desgarrador testimonio de la mamá del nene de 8 años asesinado por su padre

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

Pidieron un auto de DiDi y asaltaron al chofer cuando llegó a buscar el pasaje en Chimbas

Enviaron a la cárcel un hombre violento de Marquesado que tenía atormentada a la expareja

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Una conocida casa de sándwiches de Santa Lucía fue atacada por ladrones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron a la joven de ullum que desaparecio tras juntarse con su novio: ¿donde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino
Torneo clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Te Puede Interesar

Los libertarios sanjuaninos Abel Chiconi (en primer plano) y José Peluc (dos filas detrás, de corbata celeste), en el momento de la votación del presupuesto nacional 2026. video
Posturas

Presupuesto Nacional 2026: cómo votaron los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena
Violencia de género

Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la Zona Fría y el beneficio, por ahora, se mantiene
Presupuesto 2026

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

Ley de Glaciares en debate: Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
En la Nación

Ley de Glaciares en debate: Orrego, mineros y el Ianigla, protagonistas de una jornada intensa en el Congreso

La obra eléctrica permitirá abastecer al proyecto minero Vicuña, que integra a Josemaría y Filo del Sol, en el departamento Iglesia.
Minería y energía

Convocan a audiencia pública por la obra eléctrica del proyecto minero Vicuña en Iglesia