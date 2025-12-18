Un exintendente chocó contra un árbol en Angaco

Juan Ramón Elizondo, el exintendente de Caucete, protagonizó un fuerte choque en Angaco a primera hora de este jueves. Según informaron, el exfuncionario se encontraba en buen estado de salud y no requirió asistencia del profesional médico.

Este siniestro ocurrió por calle San Isidro, cerca de la esquina de Salvador María del Carril en Angaco. Aparentemente, Elizondo se dirigía con su auto por San Isidro de Sur a Norte.

Por razones desconocidas, este perdió el control de su vehículo y fue directo contra un árbol de gran porte. EL auto terminó con todo el frente destrozado, pero el conductor salió ileso.

El exintendente manifestó que su vehículo tuvo un desperfecto mecánico. El caso ahora recayó en manos de la Policía junto a miembros de la UAT (Unidad de Abordaje Territorial del Ministerio Público Fiscal).