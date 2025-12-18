jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Legislatura

La Zona Franca de Jáchal, más cerca: aprobaron la expropiación del terreno, tras 30 años de espera

La iniciativa obtuvo 32 votos afirmativos en la Cámara de Diputados, con el objetivo de iniciar el trámite de expropiación del predio ubicado sobre la Ruta 150. Allí se proyecta un polo logístico y productivo vinculado a la actividad minera y los servicios asociados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de más de tres décadas de postergaciones, este jueves se dio un paso decisivo para la concreción de la Zona Franca de Jáchal. La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno donde se emplazará el predio, una medida clave para destrabar uno de los proyectos productivos más esperados del norte sanjuanino.

Lee además
un avance historico para la zona franca de jachal, un sueno de mas de 30 anos con color minero
Estratégico

Un avance histórico para la Zona Franca de Jáchal, un sueño de más de 30 años con color minero
Cristina Kirchner fue autorizada a salir al balcón mientras cumple con la prisión domiciliaria.
Decisión judicial

Cristina Kirchner, autorizada para salir a la terraza pero con un régimen de visitas más rígido

La iniciativa obtuvo 32 votos afirmativos y habilita a la Provincia a avanzar con el proceso de expropiación de un terreno de 110 hectáreas, ubicado en un punto estratégico del departamento, junto a la Ruta Nacional 150 y a pocos kilómetros de la ciudad de San José de Jáchal. El predio está identificado con la Nomenclatura Catastral 18-98-540240 (parcial) y figura a nombre de Jacobo Huberman Spritzman y Vladimir Jandera.

Durante el debate legislativo, el diputado provincial por Jáchal, Miguel Vega, celebró la aprobación del proyecto y destacó su impacto social y económico. “Celebro que desde el Ejecutivo provincial se impulse esta medida que es muy importante, principal para la instalación de una zona franca en el departamento, que de llevarse a cabo va a generar muchísima mano de obra en Jáchal, que tanta falta le hace y más en estos tiempos”, expresó el legislador al adelantar su voto positivo.

La sanción de la ley se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Marcelo Orrego, que desde el inicio de su gestión decidió reactivar un proyecto que llevaba más de 30 años paralizado. La Zona Franca de Jáchal fue aprobada originalmente en la década del 90, pero nunca pudo concretarse debido a problemas dominiales con el terreno inicial, ubicado en la ex estación del ferrocarril Belgrano, cuyo dominio nunca fue transferido a la Provincia.

Ante esa imposibilidad, la actual administración avanzó con un cambio estratégico de localización, priorizando un predio fuera del radio urbano, con mejores condiciones logísticas, cercanía a rutas nacionales, acceso a energía eléctrica y menores costos de preparación del terreno. La nueva ubicación también está pensada para articularse con la actividad minera y los servicios asociados, uno de los principales motores económicos del Norte sanjuanino.

image

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la aprobación de la expropiación permitirá ahora avanzar con el trámite urgente para obtener el dominio pleno del terreno, un proceso que demandaría alrededor de tres meses. En paralelo, se comenzará a trabajar en el pliego de licitación internacional para seleccionar al operador de la Zona Franca, paso indispensable para poner en marcha el proyecto.

La Zona Franca de Jáchal no solo apunta a atraer inversiones y generar empleo en el departamento, sino que también podría convertirse en una plataforma regional, con la posibilidad de crear subzonas en otros departamentos alejados como Iglesia, Calingasta y Sarmiento. De concretarse, se trataría de una herramienta clave para reducir costos logísticos, facilitar el comercio exterior y potenciar el desarrollo productivo del interior sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Ida y vuelta del bloquismo con un proyecto sobre Iglesia

Luz verde al Presupuesto 2026 de San Juan en la Legislatura: el orreguismo contó con 22 votos a favor

El Gobierno asegura que el Presupuesto que se aprobó en Diputados ya no le sirve porque vulnera el déficit cero

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Tras acercar posición con la Corte y marcar el ritmo a los fiscales, Baigorrí retomó la senda de 'Jimmy'

Importaciones: El gobierno dejará de controlar la salubridad de productos médicos, de higiene, e industriales, que vengan aprobados de sus países de origen

Tensión en el Senado: Primer chispazo entre Patricia Bullrich y José Mayans

Silencio de Villa ante la aparición de competencia en UPCN: ¿se diluye la chance de una sucesión familiar?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Te Puede Interesar

El nuevo régimen fiscal RIMI que viene con la reforma laboral que impulsa la Nación busca acelerar inversiones productivas y mejorar el flujo financiero de las pymes, con impacto directo en economías regionales como San Juan.
Qué es el RIMI

El capítulo poco visible de la reforma laboral de Milei: los incentivos fiscales para pymes y el impacto en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Cómo son los billetes chilenos y qué revisar para evitar ser estafados video
Tiempo en Chile

Cómo son los billetes chilenos y qué revisar para evitar ser estafados

Abusó sexualmente de su pequeña hija y también la amenazó de muerte: no irá al Penal de Chimbas
UFI Norte

Abusó sexualmente de su pequeña hija y también la amenazó de muerte: no irá al Penal de Chimbas

El día que Argentina logró la tercera estrella: así lo festejo San Juan, con una Plaza 25 explotada
En fotos

El día que Argentina logró la tercera estrella: así lo festejo San Juan, con una Plaza 25 explotada

La Zona Franca de Jáchal, más cerca: aprobaron la expropiación del terreno, tras 30 años de espera
Legislatura

La Zona Franca de Jáchal, más cerca: aprobaron la expropiación del terreno, tras 30 años de espera