La Zona Franca de Jáchal, más cerca: aprobaron la expropiación del terreno, tras 30 años de espera

Después de más de tres décadas de postergaciones, este jueves se dio un paso decisivo para la concreción de la Zona Franca de Jáchal . La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno donde se emplazará el predio, una medida clave para destrabar uno de los proyectos productivos más esperados del norte sanjuanino.

La iniciativa obtuvo 32 votos afirmativos y habilita a la Provincia a avanzar con el proceso de expropiación de un terreno de 110 hectáreas, ubicado en un punto estratégico del departamento, junto a la Ruta Nacional 150 y a pocos kilómetros de la ciudad de San José de Jáchal. El predio está identificado con la Nomenclatura Catastral 18-98-540240 (parcial) y figura a nombre de Jacobo Huberman Spritzman y Vladimir Jandera.

Durante el debate legislativo, el diputado provincial por Jáchal, Miguel Vega, celebró la aprobación del proyecto y destacó su impacto social y económico. “Celebro que desde el Ejecutivo provincial se impulse esta medida que es muy importante, principal para la instalación de una zona franca en el departamento, que de llevarse a cabo va a generar muchísima mano de obra en Jáchal, que tanta falta le hace y más en estos tiempos”, expresó el legislador al adelantar su voto positivo.

La sanción de la ley se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Marcelo Orrego, que desde el inicio de su gestión decidió reactivar un proyecto que llevaba más de 30 años paralizado. La Zona Franca de Jáchal fue aprobada originalmente en la década del 90, pero nunca pudo concretarse debido a problemas dominiales con el terreno inicial, ubicado en la ex estación del ferrocarril Belgrano, cuyo dominio nunca fue transferido a la Provincia.

Ante esa imposibilidad, la actual administración avanzó con un cambio estratégico de localización, priorizando un predio fuera del radio urbano, con mejores condiciones logísticas, cercanía a rutas nacionales, acceso a energía eléctrica y menores costos de preparación del terreno. La nueva ubicación también está pensada para articularse con la actividad minera y los servicios asociados, uno de los principales motores económicos del Norte sanjuanino.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la aprobación de la expropiación permitirá ahora avanzar con el trámite urgente para obtener el dominio pleno del terreno, un proceso que demandaría alrededor de tres meses. En paralelo, se comenzará a trabajar en el pliego de licitación internacional para seleccionar al operador de la Zona Franca, paso indispensable para poner en marcha el proyecto.

La Zona Franca de Jáchal no solo apunta a atraer inversiones y generar empleo en el departamento, sino que también podría convertirse en una plataforma regional, con la posibilidad de crear subzonas en otros departamentos alejados como Iglesia, Calingasta y Sarmiento. De concretarse, se trataría de una herramienta clave para reducir costos logísticos, facilitar el comercio exterior y potenciar el desarrollo productivo del interior sanjuanino.