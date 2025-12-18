jueves 18 de diciembre 2025

UFI Norte

Abusó sexualmente de su pequeña hija y también la amenazó de muerte: no irá al Penal de Chimbas

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre los meses de mayo y junio de 2023, en el domicilio familiar. En ese contexto, el imputado abusó sexualmente de la niña, que tenía 10 años, mediante tocamientos en sus partes íntimas por debajo de la ropa y obligándola a realizar actos de la misma índole sobre su cuerpo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
abuso sexual.jpg

Un hombre fue condenado este jueves a tres años de prisión condicional por abusar sexualmente de su hija de 10 años y amenazarla de muerte para que no denunciara los hechos, ocurridos en el domicilio familiar. La sentencia fue de tres años en prisión condicional, por lo que el acusado no irá al Penal de Chimbas.

Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El acusado, identificado por sus iniciales A. M. J. U., fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente, en perjuicio de su hija menor de edad, representada legalmente por su madre.

Según la investigación de la UFI Norte, los hechos ocurrieron entre los meses de mayo y junio de 2023, en el domicilio familiar. En ese contexto, el imputado abusó sexualmente de la niña, que tenía 10 años, mediante tocamientos en sus partes íntimas por debajo de la ropa y obligándola a realizar actos de la misma índole sobre su cuerpo.

Las maniobras se producían durante la noche, cuando la madre de la menor se ausentaba del hogar por motivos laborales. Para asegurar el silencio de la víctima, el hombre la amenazaba de muerte, al igual que a su progenitora, según se acreditó en la causa.

Como resultado del acuerdo, el tribunal condenó al acusado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no será alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, en el Penal de Chimbas.

Además, se le impusieron reglas de conducta por el término de cuatro años, entre ellas someterse al control del Patronato de Liberados, la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la niña y su madre, y la prohibición de realizar actos molestos, hostigamientos o perturbadores por cualquier medio.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Gastón Mateo Salvio, con la asistencia de la ayudante fiscal Gabriela Chiffel, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el defensor oficial Franklin Raúl Sánchez.

