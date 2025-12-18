jueves 18 de diciembre 2025

Tiene retraso madurativo

Chimbas: buscan intensamente a un joven de 20 años que se ausentó de su casa y no volvió

Se trata de Jonathan Ezequiel Zárate, quien presenta retraso madurativo y fue visto por última vez este jueves por la mañana en la zona del Lote 9. La familia radicó la denuncia y se activó el protocolo de búsqueda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Policía de San Juan inició un operativo de localización para dar con el paradero de un joven que permanece desaparecido desde las primeras horas de este jueves en el departamento Chimbas. El caso generó preocupación entre sus familiares, quienes no lograron volver a contactarlo tras su salida del domicilio.

Según informaron fuentes policiales, el joven es Jonathan Ezequiel Zárate, de 20 años, quien presenta retraso madurativo. De acuerdo al relato de su madre, Estella Maris Zárate, de 45 años, el muchacho salió de la vivienda familiar ubicada en el Lote 9 alrededor de las 7 de la mañana y desde entonces no regresó ni respondió llamados.

Ante la denuncia realizada en la Comisaría 17ª durante la siesta, las autoridades pusieron en marcha el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones, con intervención de la UFI Genérica, que ya trabaja en el caso.

Desde la fuerza solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier información que pueda resultar útil sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

Cabe señalar que en los últimos días se registró un episodio similar en la provincia: una joven de 18 años de Ullum fue hallada en Angaco, en la vivienda de una tía, luego de ausentarse de su hogar. En ese caso, la chica decidió no regresar con su familia.

