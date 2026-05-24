ADN Folk Fusión: el ritmo del altiplano se expande en San Juan y plataformas digitales

El mapa sonoro de San Juan se está transformando y hay una banda que late al ritmo del carnaval, el viento andino y destellos del rock. Se trata de ADN Folk Fusión , una propuesta que nació con la inquietud de romper moldes y que hoy consolida su camino con el lanzamiento de su primer material propio en todas las plataformas digitales.

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La historia de ADN comenzó a gestarse en el año 2022. En aquel entonces, el baterista, el bajista y el guitarrista de la formación inicial sintieron la necesidad de buscar otra alternativa dentro del folclore. "Si bien a todos nos gusta lo que es la tonada, la cuyanía o la chacarera, ellos querían darle una vuelta de tuerca. Empezaron a incursionar en este género y en el año 2024 quedó establecida la formación actual", repasó Guido Aguirre, encargado del charango y el ronroco en el grupo.

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A partir de esa consolidación, el norte quedó claro. El repertorio se enfocó en el folclore andino, festivalero y carnavalero. Un estilo caracterizado por la alegría, donde toman canciones populares y las versionan. "Nuestro género incluye instrumentos andinos como el charango, el ronroco, la quena y la zampoña, y los fusionamos con guitarra eléctrica, batería eléctrica y bajo. A esa fusión andina tratamos de incorporarle algo de reggae, ska, pop o rock, pero siempre con el folclore andino o latinoamericano como eje principal", explicó Aguirre. Un ejemplo claro de esta alquimia es su versión de Pobre corazón, el conocido tema de Ke Personajes, completamente transformado al pulso del altiplano.

La potente formación actual de la banda se compone por Alberto Rojas (voz y bajo), Juan Manuel Rojas (batería), Cristian Araya (guitarra eléctrica), Juan Eduardo Díaz (guitarra clásica), Braian García (acompañamiento vocal y percusión), Milton Heredia (vientos: quena y zampoña) y el propio Guido Aguirre (charango y ronroco).

"Destellos del altiplano": el salto a lo propio

El pasado viernes 15 de mayo marcó un antes y un después para la banda con la presentación de su nuevo single, "Destellos del altiplano". Se trata de una pieza con letra, música y producción del mismo Guido Aguirre, trabajada codo a codo con el resto de los músicos.

"Desde comienzos de este 2026 venimos trabajando en el material propio. Con la productora Retoño hicimos el lanzamiento del single y del videoclip oficial en todas las plataformas digitales como YouTube, Spotify, Apple Music y YouTube Music", comentó entusiasmado el músico.

Embed - ADN Folk Fusión - Destellos del Altiplano (Video Oficial)

Respecto a la cocina de la banda, Aguirre detalla que el proceso creativo es sumamente colectivo: "En la composición somos dos los que armamos los temas. Hacemos una especie de maqueta, llevamos letra y música, y a partir de ahí trabajamos con toda la banda. Cada integrante le va dando su impronta, sumando arreglos, cambios de ritmo o modulaciones".

Un crecimiento sin techo y grandes escenarios

El camino de ADN Folk Fusión viene siendo a paso firme. Tras sus inicios en bares, parrilladas y el casino, el 2025 significó una explosión de convocatoria que los llevó por los festivales más importantes de la provincia: la Fiesta Nacional del Sol, el Festival de Doma y Destreza Criolla en El Médano, la Fiesta de Santa Bárbara en Pocito, la Fiesta de la Familia en el Complejo Ceferino Namuncurá de San Martín y el Patio Gastronómico Olmo en Angaco, además de presentaciones en 9 de Julio.

"Ha sido un crecimiento muy positivo. Ese fue el desafío para este 2026: ya que estamos creciendo y se nos abren escenarios importantes, y a la gente le gusta el estilo, dijimos que era momento de mostrar de lo que somos capaces y trabajar en temas propios", analizó Aguirre. "No es para nada fácil, porque el público por ahí siempre espera un cover o un tema conocido, pero por suerte hemos tenido una respuesta hermosa".

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Con la mirada puesta en el futuro, la banda no oculta sus grandes anhelos: "La idea siempre es tratar de llegar a los grandes escenarios folclóricos nacionales como Jesús María o Cosquín, que es lo máximo en Argentina, y también nos encantaría participar de las fiestas más ligadas al altiplano, como el Carnaval Jujeño o La Chaya".

La agenda y dónde escucharlos

Para quienes quieran disfrutar de su potente directo, la banda se presentará este domingo a las 20:00 horas en el escenario del Parque Latinoamericano de Albardón. Además, ya tienen agendada otra cita para el próximo 30 de mayo en la Parrilla El Estribo, en Caucete.

Con el respaldo de una comunidad activa y el manejo de sus plataformas, el grupo invita a los sanjuaninos a sumarse a su viaje musical a través de su sitio web oficial (www.adnfolkfusion.com) y en sus redes de Instagram, YouTube, Facebook y TikTok, donde se los encuentra bajo el usuario ADN.FolkFusion.