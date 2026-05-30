Viaje y transformación: 'La Parte Sumergida' llega al Teatro del Bicentenario con una potente puesta de realismo mágico

El Teatro del Bicentenario continúa consolidando su agenda con producciones que desafían los sentidos y movilizan las emociones. En esta oportunidad, la invitación es para disfrutar el 5 de junio, en la Sala Auditorium, de "La Parte Sumergida", una obra que construye un universo poético singular, donde el concepto del viaje se convierte en una poderosa metáfora del crecimiento, la amistad y la transformación interior.

Con una potente construcción actoral y una puesta escénica cargada de simbolismo, la propuesta invita al espectador a sumergirse en aquello que habitualmente permanece oculto a los ojos del mundo: los secretos, las emociones más profundas y esos vínculos esenciales que, en silencio, van moldeando la identidad .

La trama sigue de cerca a Nacho y Negro, dos mejores amigos que, impulsados por la dolorosa pérdida de un ser querido, deciden emprender una travesía épica y simbólica por el río, partiendo desde la inmensidad de la Cordillera de los Andes con el firme objetivo de llegar hasta el Mar Argentino. Sobre una balsa construida por sus propias manos, los protagonistas atravesarán una geografía cambiante, enfrentando encuentros inesperados y situaciones extraordinarias que no solo pondrán a prueba la solidez de su amistad, sino que también los obligarán a confrontar los aspectos más desconocidos de sí mismos.

DOS

Entre la realidad, la ficción y el realismo mágico

A lo largo del camino, la aventura puramente física se mixtura de forma orgánica con lo fantástico y lo poético, acercando la narrativa al lenguaje del realismo mágico y a los grandes relatos clásicos de viaje. La experiencia escénica no se limita a la interpretación; se completa y potencia con música original ejecutada en vivo y un exhaustivo trabajo visual y sonoro que logra transformar el escenario en un territorio vivo y en constante descubrimiento.

Nacho Caro, uno de los alma máter de la propuesta, desmenuzó la trastienda de una creación que borra los límites entre el documento y la fantasía. "Esta obra es muy especial porque tiene una mezcla entre una historia de ficción y eventos que han sucedido en la vida real que está muy bien combinada. La historia relata un viaje y da cuenta de la travesía que hemos llevado adelante armando la obra con el equipo de Navegantes", explicó el actor.

La conexión de los intérpretes con el texto roza lo biográfico, un detalle que el público percibe de inmediato en la honestidad de las actuaciones. "Los nombres de los personajes ya de entrada son nuestros sobrenombres reales y encima la historia combina sucesos reales de nuestra vida, así que la identificación es total", confesó Caro, dejando en claro que la entrega sobre las tablas va mucho más allá de una simple representación.

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El vuelo internacional de Navegantes Teatro

El nacimiento de esta obra marcó un hito fundamental para sus realizadores. ‘Navegantes Teatro’ es un grupo de teatro independiente y este proyecto significó, nada menos, que su primer espectáculo propio. Desde su estreno, el camino ha sido de constante crecimiento y reconocimiento tanto por parte de la crítica especializada como del público general.

Sin ir más lejos, ‘La Parte Sumergida’ obtuvo la mención especial en composición y música original en la última Fiesta Provincial del Teatro, un galardón que ratifica la excelencia de su apartado sonoro. La perfecta comunión entre la actuación y la música en vivo no solo ha conquistado las salas locales, sino que ha llevado la identidad teatral de la región a cruzar fronteras. La obra ya se ha presentado con notable éxito en México y Chile, cosechando un gran recibimiento y ovaciones por parte del público de ambos países.

Para quienes deseen seguir de cerca la agenda del grupo, conocer sus próximos proyectos y adentrarse en el detrás de escena, pueden encontrarlos en Instagram como @navegantes.teatro.

La banda sonora: un viaje que continúa en las plataformas digitales

Uno de los pilares que define la atmósfera de la obra es su identidad musical. La buena noticia para los amantes del teatro y de las buenas producciones sonoras es que la experiencia no termina cuando se apagan las luces de la sala.

El público —y los melómanos en general— también puede escuchar el EP original de la obra, titulado de forma homónima ‘La Parte Sumergida’. El trabajo musical es interpretado por Malaventura Sol y se encuentra disponible para su reproducción en las principales plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Soundcloud, permitiendo prolongar la magia poética de la obra en cualquier momento y lugar.

Data importante

Función: Viernes 5 de junio

Hora: 21:30 h

Lugar: Sala Auditórium – Teatro del Bicentenario

Público: Todo Público

Entrada general: $15.000

Las entradas se encuentran disponibles en boletería del teatro de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h y sábados de 9:30 a 14:00 h, y de manera online a través de TuEntrada.

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