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Nuevo romance

Quién es la joven que enamoró a Ian Lucas: influencer, heredera y fanática de los viajes

En A la tarde contaron quién es la chica que conquistó al influencer y cómo nació la relación entre ellos. Los detalles en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La vida sentimental de Ian Lucas volvió a quedar en el centro de la escena luego de que en A la tarde revelaran quién es la joven con la que fue visto recientemente por las calles de Buenos Aires. El influencer había sido captado días atrás por el cronista Alejandro Castelo junto a una misteriosa mujer y ahora trascendieron detalles sobre ella.

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Fue Santiago Sposato quien contó al aire la identidad de la chica en cuestión y dio información sobre su perfil. "Hoy contó Barbie en el programa quién es esta chica. Esta chica se llama Renata Mónaco. Aproximadamente de 20 y algo años de edad, de una familia muy bien posicionada", explicó el panelista.

Además, describió el estilo de vida que muestra en redes sociales y el tipo de contenido que comparte con sus seguidores. "Es una influencer del lifestyle, podríamos decir. Se la pasa viajando por el mundo. La verdad, tiene una vida muy agradable. Y contada mucho con fotos de familia, amigos. Cuida mucho la estética. No hay muchos más datos de ella. Sí tiene varios seguidores en las redes", agregó.

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Cuando en el programa quisieron saber cómo habría comenzado el vínculo entre ellos, Sposato aseguró: "Me dicen que por amigos en común".

La aparición pública junto a Renata llega después de meses en los que Ian Lucas fue relacionado sentimentalmente con distintas figuras del medio. Su nombre sonó junto al de Evangelina Anderson, Sofía Gonet y Nati Jota, aunque él mismo se encargó de negar todos esos rumores.

En una entrevista reciente con SQP, el influencer habló sobre las versiones que lo vinculaban con “La Reini” y fue contundente al desmentir cualquier romance. "Muy alejado, nada que ver. Es mi amiga, nunca pasó nada, te juro", respondió cuando le preguntaron por esas especulaciones.

Además, aclaró que mantiene buena relación con varias mujeres del ambiente artístico, aunque insistió en que no existe nada sentimental detrás de esos vínculos. "Ella es divina pero es mi amiga, es como La Joaqui, son mis amigas. No pasó ni va a pasar", sostuvo.

Sin embargo, durante esa charla sorprendió al admitir que actualmente está conociendo a alguien, aunque eligió mantener la relación lejos de la exposición mediática. "Sí, están las ganas de estar con alguien. De hecho, estoy viéndome con alguien, pero tranqui [porque] no es del ambiente. Entonces, nada que ver... Estoy muy en otra", confesó.

Ian también dejó en claro que esta vez prefiere preservar su intimidad y evitar que su vida privada quede bajo el foco constante de las cámaras. "Esta persona no es del ambiente así que estoy muy en otra", remarcó nuevamente.

Por último, también se rio de las versiones que lo relacionaron con Nati Jota y aseguró: “No, no sabía, pero con Nati nunca pasó nada”.

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