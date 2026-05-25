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Fuerte sanción en Gran Hermano: Brian Sarmiento se hizo cargo y estalló una bomba en el juego

Todos los jugadores cuentan con la mitad del presupuesto. Además, Andrea del Boca se mostró anonadada ante la decisión.

Por Agencia NA
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Los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada recibieron una sanción que tensó el juego tras el repechaje y el ingreso de nuevos participantes que habrían dado información de “el afuera” y “El Big” no sólo envió a ciertas figuras a la próxima nominación, sino que además recortó el presupuesto de compras a la mitad.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como se pudo ver en la última gala, la voz en off de la casa comunicó: “Quienes ingresaron el miércoles pasado a mi casa sabían que toda información obtenida afuera no debía ser transmitida puertas adentro. No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen de qué manera usar el poder de esta información”.

“Todo poder conlleva una responsabilidad y, en el caso de ustedes, es el silencio. Sin embargo, en éstos días, ví varias conversaciones en las que esta regla fue desobedecida y, por supuesto, habrá sanción”, añadió.

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“Lola, Andrea, Yipio y Brian”, señaló el locutor ante el gesto de desconcierto de Del Boca y retomó: “Quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa de nominados y deberán prestar mucha atención para que esta conducta no se repita porque a esta altura no hace falta más advertencia”.

Sin embargo y para sorpresa del resto de la casa, el comunicado se extendió: “Les aclaro que el aislamiento no sólo se rompe con quienes hablan de más, sino con quienes indagan, preguntan o pretenden tener información prohibida y hubo muchos comportamientos de este tipo, que tampoco se permite”.

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“Por esto, toda la casa pagará las consecuencias. Les informo que para la compra de mañana contarán con el 50% del presupuesto y, para la próxima prueba semanal les quito la mitad del presupuesto total. Si ganan, obtendrán el 50% y si pierden, el 25%. Esta es mi decisión”.

La noticia dejó un estallido en la casa y el futbolista realizó su descargo: “Tuve una charla con todos los nuevos y conté algo personal mío. No lo hablé con los que estaban antes. Me hago cargo, pido disculpas, pero estaban los nuevos, no los antiguos. No fue con intención de dar información”.

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