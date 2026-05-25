Dolor en Desamparados por la muerte de un querido socio e hincha del club

El mundo de Sportivo Desamparados atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse este lunes el fallecimiento de Gustavo “Gury” Vargas, un reconocido socio e hincha muy ligado a la vida cotidiana del club.

La noticia fue confirmada por la propia institución a través de sus redes sociales y rápidamente generó una fuerte repercusión entre simpatizantes, amigos y allegados, que expresaron su pesar con numerosos mensajes de despedida y afecto.

“Gury” era una figura muy querida dentro del universo puyutano y su muerte causó conmoción entre quienes compartieron con él la pasión por el Verdinegro. Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes recordándolo por su cercanía con el club y su permanente acompañamiento.

Embed - Hasta siempre, Gury. - Club Sportivo Desamparados

Hinchas, socios y seguidores dejaron palabras de despedida cargadas de emoción, destacando su compromiso con Desamparados y el vínculo que mantenía con la institución desde hacía años.