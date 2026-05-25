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Fabricio Pérez íntimo en el Espacio Franklin: el regreso a la esencia humana y el reencuentro en vivo

Tras un largo parate de los shows en solitario, el músico se presentará el sábado 6 de junio en un formato acústico. Un repaso por su discografía, la ‘resubida’ de su material a Spotify tras un conflicto con la plataforma y su profunda mirada sobre la cultura actual.

Por Jorge Balmaceda Bucci
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La ruta de la creación artística no siempre es lineal. A veces, exige silencios, repliegues y otras formas de conectar con el oficio. Después de casi dos años sin presentarse bajo el formato de "solo set", el cantautor sanjuanino Fabricio Pérez regresa a los escenarios. La cita será el próximo sábado 6 de junio, a las 21:00 horas, en el Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 Sur), en lo que promete ser una velada de profunda conexión y calidez acústica.

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"En principio, lo que se va a encontrar la gente es una presentación acústica, solo, sin la banda y acompañado por mis guitarras", adelantó Pérez sobre la propuesta. "La idea es tocar algunos temas del segundo disco, obviamente algo de los otros y, probablemente, alguna cosa nueva. Busco generar un espacio más íntimo y de encuentro que no he estado teniendo hace casi un año y medio o dos; es volver a encontrarme con mi versión en vivo".

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Un refugio en la composición y el "apagón" cultural

Aunque su nombre no figuraba en flyers conciertos recientes, Fabricio nunca se alejó de las melodías. Su actividad se volcó hacia la trastienda creativa: "He seguido siendo convocado para espectáculos en los que solamente voy a cantar, o para componer, como en una obra de teatro o para una película en la que terminé la música a principio de año", repasó. Sin embargo, el retorno al vivo surge de una necesidad interna: "Siento que tengo ganas de volver a hacerlo y de ver cómo me siento, porque la verdad que las últimas veces tampoco la estaba pasando tan bien en esa situación".

Esta distancia de los escenarios particulares de Pérez también se enmarca en un contexto complejo para el arte independiente. Al analizar la escena local, el músico destacó que, si bien San Juan ha florecido en compositores y géneros desde hace 15 años, la actualidad presenta severos desafíos. "Hay una depresión general de la cultura por la época oscura que estamos viviendo, no solo por el presente político y social, sino porque la pandemia dejó una gran huella negativa: cerraron muchos lugares y se acabaron grupos que experimentaban. Sostener una banda se hace muy complejo, sobre todo si sos solista", reflexionó.

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El conflicto con Spotify y la búsqueda de la autenticidad

El concierto del 6 de junio tendrá además un condimento especial para sus seguidores: marcará la vuelta de su segundo disco a las plataformas de streaming. Fabricio experimentó en carne propia los grises de los algoritmos digitales: "El año pasado tuve un conflicto con Spotify como creador. Me bajaron un disco -a mí y a muchísima gente- por una denuncia de 'streaming artificial'. Cuando las escuchas suben mucho, la inteligencia artificial de las plataformas entiende que no son personas las que escuchan y te la bajan. Ese día del show se va a volver a subir".

A pesar de ese trago amargo, su relación con la música sigue siendo la de un melómano puro, cuyos gustos personales van desde la cumbia y lo melódico hasta el rock progresivo, el folklore y el jazz. Esa misma apertura es la que guía su horizonte artístico, esquivando las modas estandarizadas. "Todo el tiempo estoy tratando de pensar que quiero hacer algo auténtico y personal. En este momento donde todo tiende a uniformarse y a parecerse demasiado, el potencial lo vamos a tener aquellas personas que intentamos crear algo enfocado en la autenticidad y en el error humano. Quiero seguir grabando, componiendo y viajando con la música", afirmó.

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La apuesta por lo humano

La elección del Espacio Franklin para este regreso también tiene su trasfondo. Coordinado por Marcelo Olivero y un equipo muy vinculado a las artes escénicas, el lugar se transformó en el sitio ideal para la propuesta de Pérez.

"Es un espacio recuperado que se está abriendo a este tipo de propuestas íntimas que tienen muchísimo valor en este momento, cuando a veces nos estamos despegando y desconectando mucho de la realidad por pasar tanto tiempo con las pantallas. Está bueno relacionarnos con la tecnología, pero es inevitable pensar que nos estamos alienando y embruteciendo un poco. Voy a tocar ahí porque siento que es un lugar que me puede proveer de esa instancia más humana", concluyó el artista.

Data de la presentación

Las entradas anticipadas para el show ya se encuentran disponibles a un valor de $10.000 y se pueden adquirir comunicándose al teléfono 2644462613 o consultando en las redes oficiales de la sala (@espaciofranklinteatrodearte).

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