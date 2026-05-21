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Música

Con el pogo de las bandas emergentes y un "Slash" sanjuanino, llega el Grita Rock al Conte Grand

El evento cultural será este sábado 23 de mayo, en pleno fin de semana largo. Habrá cinco grupos locales en vivo, feria temática, videojuegos y sorpresas para toda la familia con entrada libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rock

Las propuestas para este fin de semana largo en la provincia traen distintas actividades para disfrutar en familia y con amigos. En este marco, entre las ofertas culturales organizadas por el Gobierno de San Juan, el Centro Cultural Conte Grand se convertirá en el epicentro del Grita Rock, un evento que busca dar visibilidad y potenciar a las bandas emergentes de la escena del rock local.

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La cita musical programada para el próximo 23 de mayo se desarrollará en el horario de 18:00 a 23:00 h. Durante la jornada, el escenario principal contará con la actuación en vivo de las agrupaciones locales Fase 0, Lipp Suchen, Señalética, Fuga en lila y Mavek.

Además de los shows en vivo, el festival ofrecerá una experiencia integral para los asistentes en un ambiente totalmente climatizado donde se realizarán sorteos y se entregarán regalos a lo largo de la tarde. El público podrá recorrer una feria rockera con productos temáticos del género y opciones de gastronomía.

Como atractivos interactivos, el complejo dispondrá de un sector Gaming equipado con dos consolas del clásico juego Guitar Hero para que los presentes puedan simular tocar una guitarra. Finalmente, el encuentro sumará el sector "Slash", una propuesta recreativa donde grandes y chicos tendrán la oportunidad de sacarse fotos con la icónica chancha rosa del centro cultural, que en esta ocasión estará caracterizada como el famoso exguitarrista británico de Guns N' Roses.

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