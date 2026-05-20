Atraparon in fraganti a una pareja en los Martín Fierro: quiénes son

La entrega de los premios más importantes de la televisión dejó muchísimas repercusiones y un fuerte escándalo amoroso. Según trascendió recientemente, una reconocida pareja del espectáculo aprovechó las instalaciones del lujoso hotel donde se realizó el Martín Fierro 2026 para hacer el amor a escondidas.

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El fuerte rumor estalló públicamente en la pantalla de El Trece, puntualmente durante la emisión del programa "La Mañana de Moria". Allí, el cronista encargado de cubrir los pormenores de la celebración reveló la información más jugosa del detrás de escena. Aunque los involucrados creyeron que mantenían su secreto bajo un manto de total discreción, los movimientos sospechosos y los cambios de habitaciones quedaron completamente expuestos.

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Sin ningún tipo de filtro, el periodista se plantó frente al micrófono y lanzó una picante declaración que no dejó lugar a dudas: “Voy a decir absolutamente todo. No me van a callar; Fede Bal y Evelyn Botto fogosos, dentro y fuera de la ceremonia”.

Lo que comenzó como un simple murmullo de pasillo se transformó rápidamente en el chimento central de la jornada. A pesar de que no se registraron imágenes de Telefe en los sectores exclusivos del complejo, los testimonios fueron suficientes para instalar el debate. Ahora, resta saber si los protagonistas decidirán romper el silencio para desmentir el fogoso trascendido o si confirmarán públicamente su incipiente relación.