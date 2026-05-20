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Diego Capusotto a Tiempo de San Juan: "El teatro es un encuentro que todavía tiene sentido"

En una entrevista distendida el humorista y reconocido actor Diego Esteban Capusotto, contó detalles exclusivos a Tiempo sobre la obra que presenta este fin de senama,"Tirria", en el Teatro Sarmiento. Lenguaje, humor, cultura y el deseo de volver siempre a San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
podcast HDC (5)

Diego Capusotto vuelve a San Juan y lo hace con “Tirria”, una nueva propuesta teatral que está de gira nacional y que desembarcará el próximo sábado 23 de mayo en el Teatro Sarmiento. En la previa de su llegada, el humorista conversó en una charla relajada con Tiempo de San Juan sobre el humor en tiempos complejos, la identificación con el público y su mirada sobre el teatro en la actualidad.

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Con su estilo tan particular —entre lo absurdo, lo cotidiano y lo profundamente argentino— el icónico humorista de 64 años, anticipa una obra donde el público se va a sentir reflejado. Capusotto se ha destacado por estar al frente de históricos programas televisivos humorísticos como Cha Cha Cha, Todo por dos pesos y Peter Capusotto y sus videos, entre otros.

—¿Qué se va a encontrar el público con “Tirria”?

—La gente piensa si viene Capusotto seguro que es comedia. Y si, es una comedia, sobre una familia que es bastante patetica y de tan patetica es graciosa. Es una familia de los años 50… pero podría ser hoy. La gente va a ir a reírse, pero también a reconocerse en algunas situaciones"

La obra protagonizada tambien por Graciela Stefani y Rafael Spregelburd llega a San Juan con una puesta que combina lo absurdo, la sátira social y homenaje a las comedias de teléfono blanco del cine argentino.

podcast HDC (4)

El humor de Capusotto, lejos de buscar lo inmediato, se apoya en lo reconocible, en lo incómodo y en esa mezcla de absurdo y realidad que lo caracteriza desde hace años.

—¿Es más difícil hacer reír hoy?

—Sí, porque lo que pasa afuera es fuerte, lo que nos atraviesa es intenso. Pero justamente por eso el humor es necesario, e saca de ese lugar. El humor es necesario, aunque sea un rato. Hoy todo es más difícil con lo que pasa, con lo que vivimos. Pero el teatro sigue siendo un ritual. Es un encuentro entre el espectador y quienes están contando una historia. Durante una o dos horas, se arma un mundo distinto. El teatro es un encuentro que todavía tiene sentido"

Para el actor, ese espacio sigue siendo fundamental en tiempos donde lo digital y lo inmediato parecen dominar.

“No pienso en lo comercial, pienso en el lenguaje”

—Se te ve en una etapa actoral más independiente, ¿lo sentís así?

—Acutualmente venimos de actuar en plena calle Corrientes. El teatro comercial tiene figuras conocidas y convoca más fácil, pero no necesariamente es mejor. A mí me interesa el lenguaje, lo que se dice, cómo se dice. A veces es más complejo, más trabajado, pero es lo que me interesa hacer.

El vínculo con el público es lo más importante

—¿Cómo vivís esa conexión con la gente?

—Hay gente que conecta más, otra menos. Pero lo importante es que haya un vínculo, que se diviertan, que piensen. No todo tiene que ser igual para todos. A mí no me interesa si el que está sentado ahí votó a Milei o piensa distinto. En una sala de teatro se genera otra cosa, un compartir. Es un espacio donde se suspende todo eso y aparece otra lógica.

Y agrega:

—Hay gente a la que le gusta el teatro y gente que no. Pero si viene a ver algo mío, sabe que es humor, que se va a reír.

Un cariño especial por San Juan

Capusotto ya visitó la provincia en varias oportunidades y guarda buenos recuerdos:

—Siempre nos fue muy bien en San Juan. La gente es muy cálida. Me gusta mucho ir, siempre nos fue muy bien en San Juan. Me gustaría ir alguna vez sin la excusa del trabajo, para recorrer, conocer más, disfrutar los sabores, sin la excusa del trabajo.

La visita del humorista se da luego de su presentación del año pasado en la mismo teatro sanjuanino, cuando subió al escenario con “Diego Capusotto y su maravilloso mundo”, una biocomedia reflexiva que combinó humor y memoria junto a Dany Berbedés y convocó a un numeroso público.

BONUS TRACK: Cuentas pendientes...aún no conoce el placer de probar la Punta de Espalda bien sanjuanina.

Una mirada al horizonte

—¿Cómo te ves en el futuro?

—Me veo mas viejo, menos sabio, pero seguramente voy a seguir actuando, Mientras pueda y no quede inhabilitado, voy a seguir haciendo esto. Siempre hay cosas mas importantes también como la familia y los amigos, pero esto es lo que me gusta, lo que me mantiene en pie. Es un terreno en que me siento más contento, no solo cuando lo hago sino tambien cuando lo veo.

Sobre la obra "Tirria"

Según algunas referencias sobre la presentación que llega a nuestra provincia al Mítico Teatro Sarmiento este fin de semana, la produccion trae algo poco habitual en tiempos de fórmulas previsibles: todavía existe un teatro que, saliéndose de lo mainstream, es capaz de hacer reír mientras incomoda.

El título de la obra no es casual. La “tirria” es ese rechazo persistente, esa antipatía profunda que muchas veces se vuelve obsesiva. Y justamente ese sentimiento atraviesa toda la pieza: la tirria hacia la decadencia, hacia el fracaso, hacia la pobreza y, sobre todo, hacia la posibilidad de aceptar la realidad tal como es.

Podés participar por tus entradas en Tiempo de San Juan:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¡SORTEO IMPERDIBLE EN SAN JUAN! Llega Capusotto a San Juan este sábado 23 de mayo al mítico Teatro Sarmiento y tenemos entradas para vos Presenta "TIRRIA" Segunda temporada junto a Stefani y Spregelburd, en una gira nacional que los trae a la tierra del buen vino y el sol. ¿Querés vivir este show único en San Juan? Participá así Dale like a este post Seguinos en @tiempodesanjuan Comentá arrobando a quien quieras + tus últimas 3 cifras del DNI BONUS: Si compartís este post en tus historias y nos mencionás tenés doble chance de ganar Sorteamos el viernes 22 al mediodía Anunciamos ganadores en las syories #TiempoDeSanJuan #Sorteo #SanJuan #capusotto #tirria"
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