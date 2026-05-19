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Se viene la "Edición Patria" de la Feria Agroproductiva: mirá el abanico de propuestas

Con sede en el Mercado Concentrador de Rawson, más de 60 productores locales ofrecerán lo suyo. Cocina en vivo, tradición y servicios para toda la familia en una mañana bien sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
feria agroproductiva

El Mercado Concentrador de Rawson será el escenario este sábado 23 de mayo de una edición especial de la Feria Agroproductiva, denominada "Edición Patria", la cual se desarrollará en el horario de 7 a 12 horas. La jornada, que combinará producción local, gastronomía y espectáculos para toda la familia, es impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, y se llevará a cabo en un trabajo conjunto con la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan. En esta oportunidad, más de 60 productores locales ofrecerán una amplia variedad de alimentos frescos y productos regionales, con el objetivo de continuar fortaleciendo el vínculo directo entre los realizadores sanjuaninos y los consumidores.

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Entre los principales atractivos de la mañana se destaca la participación del reconocido chef sanjuanino Mauricio Barón, quien realizará cocina en vivo y elaborará sopaipillas con miel y pastelitos de membrillo. Esta actividad gastronómica servirá además como plataforma de promoción para dos importantes eventos que tendrán lugar próximamente en la provincia: el IX Concurso Provincial de Membrillo Rubio de San Juan y la Semana de la Miel Sanjuanina.

Asimismo, el encuentro contará con un espacio institucional dedicado a conmemorar el Día del Horticultor. En ese marco, las autoridades del Ministerio de Producción junto a los representantes de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan entregarán un reconocimiento a los asociados más jóvenes de la institución, buscando destacar el compromiso, el esfuerzo y la continuidad generacional dentro de la actividad hortícola de la región.

Por último, la feria sumará servicios para la comunidad a través de la participación del Ministerio de Salud, que dispondrá de stands informativos y de atención al público, incluyendo al personal del Vacunatorio Central para la actualización gratuita del calendario nacional de vacunación. De igual manera, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos se hará presente para llevar adelante una campaña invernal orientada al sector de los cítricos, completando así una propuesta integral que busca celebrar las tradiciones argentinas y respaldar el desarrollo de los productores de la provincia.

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