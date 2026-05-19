Javier Milei furioso con Viviana Canosa tras el discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro 2026

Javier Milei se metió en la ceremonia de los Martín Fierro 2026 y opinó desde sus redes sociales sobre el discurso de Lizy Tagliani cuando subió a recibir el premio que ganó Morfi, el programa que condujo con Diego Leuco el año pasado. La conductora a provechó el micrófono y se expresó contundentemente sobre la denuncia que hizo Viviana Canosa en la que la acusó de abuso de menores y de robo.

La Justicia archivó la causa tras una investigación. El motivo principal e indiscutible por el que se cerró la causa fue la falta de pruebas ya que, por ejemplo, los supuestos damnificados no se presentaron a declarar. Asimismo, la conductora inició acciones por injurias a Canosa.

El discurso que realizó Tagliani en la ceremonia fue compartido por el presidente en X y dejó su opinión sobre el caso público. "Mierdosa teléfono...", escribió el mandatario sobre el video de las palabras de Lizy en la ceremonia de Telefe.

image

Horas antes el presidente también defendió a la conductora y apuntó contra Canosa, además de a los periodistas en medio de su reciente conflicto con los comunicadores. "Me estás diciendo que Mierdosa denunció y acusó a un montón de personas sin pruebas. La verdad no me sorprende. Además, siendo periodista del 95% no debería llamarnos la atención...", comentó el presidente sobre un video de Yanina Latorre hablando de Viviana.

Qué dijo Lizy Tagliani contra Viviana Canosa en los Martín Fierro 2026

“Se cagaron en la oportunidad de un nene de 4 años”, dijo Tagliani, haciendo referencia a la falsa denuncia, justo en el momento en que avanzaba el trámite de adopción de Tati, su hijo. En aquel momento, y ante la gravedad de las acusaciones, el proceso se detuvo en tanto no estuviera aclarado todo aquello de lo que se acusaba a la conductora.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Lizy Tagliani protagonizó uno de los momentos más tensos y llamativos de los Premios Martín Fierro 2026 al subir al escenario para recibir la estatuilla a Mejor Programa Musical por La Peña del Morfi. La conductora, que estuvo al frente del ciclo durante dos años hasta finales de 2025, aprovechó su discurso para hacer referencia al difícil momento personal y judicial que atravesó durante el último año y dejó a todos los presentes en absoluto silencio. www.tiempodesanjuan.com #lizytagliani #martinfierro" View this post on Instagram

"Dijeron que era chorra, que era pedófila y que había videos míos mirando pornografía infantil sin pensar que, más allá de lo que soy, soy el producto de una familia honrada, decente, y estoy agradecida de haber llegado hasta acá y estar compartiendo con ustedes, que desde muy pequeña me animaban mirando la televisión", expresó la conductora totalmente emocionada.

"Tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia y por todos aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse de lo que significa una falsa denuncia", cerró Lizy Tagliani.

FUENTE: Vía País