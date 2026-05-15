Escándalo con Ortigoza en un boliche: terminó a las trompadas y Rocío Oliva salió a dar su versión

Néstor Ortigoza volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica. El exjugador de San Lorenzo protagonizó una escandalosa pelea en un boliche de la localidad bonaerense de Pacheco y terminó siendo expulsado del lugar por personal de seguridad, en medio de golpes, empujones y escenas de tensión que rápidamente se viralizaron.

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El episodio ocurrió durante la noche del miércoles y las imágenes muestran al exfutbolista siendo reducido por al menos cinco agentes de seguridad, que intentaban sacarlo del establecimiento bailable mientras continuaban los forcejeos.

Horas después del incidente, Rocío Oliva, actual pareja de Ortigoza, rompió el silencio y dio su versión de los hechos en diálogo con América TV. Según explicó, el conflicto se desató cuando integrantes de la seguridad del boliche la habrían tomado del cuello.

“Parte del personal de seguridad me tomó del cuello y me estaba ahogando”, aseguró la expareja de Diego Maradona. Y agregó que esa situación fue la que provocó la reacción del exmediocampista: “Eso fue lo que hizo reaccionar”.

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De acuerdo al relato de Oliva, Ortigoza intervino al ver la situación y allí comenzaron los golpes y empujones con los agentes de seguridad. Finalmente, el exjugador fue reducido y retirado del lugar por la fuerza.

El nuevo escándalo vuelve a poner a Ortigoza en el centro de la escena mediática en medio de un contexto personal y judicial complejo. A fines del año pasado dejó de formar parte de la Comisión Directiva de San Lorenzo tras la crisis institucional del club y, meses después, el Tribunal de Ética y Disciplina decidió suspenderlo como socio.

La sanción estuvo vinculada a la denuncia por violencia de género presentada en 2024 por su exesposa, Lucía Cassiau, luego de que se difundieran videos donde se observaban episodios violentos delante de uno de sus hijos.