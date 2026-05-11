Raiano presenta "Parece que no pero sí", una apuesta al todo o nada en el Teatro Municipal

La escena cultural de San Juan se prepara para un despliegue de dualidad, riesgo y sonidos experimentales. Este sábado 16 de mayo, a las 22:00 horas, la Sala Joven del Teatro Municipal será el escenario donde Raiano presente oficialmente su último trabajo discográfico: “Parece que no pero sí”. Las entradas pueden adquirirse a través del siguiente link .

Lanzado en diciembre de 2025, este cuarto álbum de estudio es definido por el propio músico como el proyecto más arriesgado de su trayectoria. A lo largo de 10 tracks, Raiano se sumerge en una búsqueda estética donde entrega cuerpo y alma, permitiéndose "ser otro" a través de una mezcla ecléctica que va desde el grunge más oscuro hasta beats bailables y rimas de rap.

El camino hacia esta presentación tuvo una mística especial. Antes del estreno en plataformas, el artista lanzó el short film “Ocupado” (disponible en YouTube) y abrió las puertas de su refugio creativo, La Casa de Los Pájaros. En esa instancia íntima, amigos, colegas y periodistas compartieron una escucha a ciegas y una charla abierta, rodeados por las visuales de Juan Manuel Noguera, anticipando lo que sería su obra más personal hasta la fecha.

Para el concierto del sábado, Raiano no estará solo. El disco cuenta con las colaboraciones de ESHA y Facu Dial, quienes aportan matices a esta narrativa de contrastes. Además, la puesta en escena promete ser una experiencia sensorial completa gracias a un equipo técnico local de lujo: en las visuales estará el VJ Duende y el arte de tapa fue realizado por Fago.