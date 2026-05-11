El hockey sobre patines portugués vivió una jornada inolvidable y tuvo una fuerte presencia sanjuanina. El FC Porto se consagró campeón de la Liga de Campeones de la WSE tras derrotar 3-1 al FC Barcelona en la final disputada en Coimbra, y entre los protagonistas de la histórica conquista apareció el sanjuanino Ezequiel Mena, que levantó una nueva copa internacional en su exitosa carrera.

El conjunto portugués construyó una actuación sólida y contundente para quedarse con el máximo título europeo por cuarta vez. Los goles de Rafa, Gonçalo Alves y Telmo Pinto marcaron la diferencia para el Porto, mientras que Ignacio Alabart descontó para el elenco catalán. El equipo luso dominó gran parte del encuentro y supo sostener la ventaja en los momentos clave para desatar el festejo ante su gente.

Para Mena, campeón del mundo con la Selección Argentina, este nuevo título representa otro capítulo dorado en una trayectoria repleta de logros. El sanjuanino volvió a demostrar su jerarquía en la elite europea y sumó una nueva estrella a su palmarés, dejando otra vez el nombre de San Juan en lo más alto del hockey mundial. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2053951871077769385&partner=&hide_thread=false El sanjuanino Ezequiel Mena sigue haciendo historia: se coronó campeón de Europa con el FC Porto pic.twitter.com/HlhESWd2QJ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 11, 2026

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