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Torneo local

El fútbol sanjuanino, al rojo vivo: siete ya clasificaron y el último boleto se define en una batalla total

Desamparados terminó de asegurarse el primer puesto del Apertura y ya hay siete equipos con lugar confirmado en los playoffs. Sin embargo, la gran tensión está en la pelea por el octavo cupo, con varios clubes separados por muy pocos puntos y una definición que promete ser apasionante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Foto: Tarly Martin 

El torneo de la Liga Sanjuanina de Fútbol entró en su tramo más caliente. A falta de dos fechas para el final de la fase regular del Torneo Apertura, ya quedaron definidos siete de los ocho equipos que jugarán los playoffs, mientras que el último boleto mantiene abierta una pelea feroz entre varios clubes.

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La fecha 15 continuó este domingo con partidos clave y resultados que movieron la tabla tanto arriba como en la lucha por entrar a la próxima instancia.

El encuentro más esperado de la jornada fue el empate sin goles entre Sportivo Desamparados y Alianza. En Puyuta, ni El Víbora ni El Lechuzo pudieron romper el cero, aunque el punto le sirvió al conjunto víbora para confirmar definitivamente el primer puesto del campeonato. Con 35 unidades, Desamparados terminará líder y enfrentará en cuartos de final al equipo que finalice octavo.

Uno de los grandes ganadores del domingo fue Sportivo 9 de Julio. El Azul del Este derrotó 2 a 0 a Sarmiento en Zonda con goles de Carlos Fernández y Rodrigo Ozán, llegó a 26 puntos y selló su clasificación a los playoffs.

Peñarol también dio un paso clave y sigue soñando. El Bohemio venció 2 a 1 a Carpintería como visitante gracias a los tantos de Ángel Ávila y Emilio Ochoa. Sobre el cierre descontó Maximiliano Vega para El Celeste, aunque no alcanzó para evitar la derrota.

Otro que se metió de lleno en la pelea fue Atenas de Pocito. El Mirasol consiguió un triunfazo fuera de casa ante Defensores de Argentinos por 1 a 0, con gol de Juan Castro, y alcanzó la línea de Peñarol y López Peláez.

Con este panorama, los siete equipos que ya aseguraron su clasificación son Sportivo Desamparados, Colón Junior, Minero, Unión, Alianza, Sportivo 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum.

La gran incógnita ahora pasa por el octavo y último cupo. Peñarol, López Peláez y Atenas de Pocito comparten los 22 puntos y llegan con chances concretas a la recta decisiva. Sin embargo, Trinidad todavía no se baja de la pelea: suma 19 unidades, pero aún debe completar dos partidos.

El León jugará este lunes desde las 20:30 ante San Lorenzo de Ullum, en el cierre de la fecha 15. Si gana, quedará totalmente prendido antes de una última jornada que promete dramatismo hasta el final.

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