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Torneo Apertura

En una tanda para el infarto, River pasó a cuartos por penales

River igualó el partido en la última jugada del alargue y luego venció 4-3 a San Lorenzo en una dramática definición por penales para meterse en los cuartos de final del Torneo Apertura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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River Plate se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura tras vencer 4-3 por penales a San Lorenzo, luego de un partidazo que terminó 2-2 tras los 120 minutos de juego en el Monumental.

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El equipo de Gustavo Álvarez estuvo muy cerca de dar el golpe incluso jugando gran parte del encuentro con un futbolista menos por la expulsión de Reali. Auzmendi abrió el marcador en el primer tiempo, Acuña empató para River en el complemento y, ya en el alargue, Fabricio López volvió a poner en ventaja al Ciclón. Sin embargo, cuando parecía que la clasificación era azulgrana, Juan Fernando Quintero lanzó un centro en la última jugada del suplementario que nadie llegó a tocar y terminó convirtiéndose en el 2-2 agónico.

En la definición desde los doce pasos hubo dramatismo hasta el final. San Lorenzo tuvo dos remates para quedarse con la serie, pero primero Beltrán le atajó el penal a Gregorio Rodríguez y luego Perruzzi desvió su disparo por encima del travesaño. Finalmente, Joaquín Freitas convirtió para River y De Ritis falló el último remate del Ciclón tras una intervención de Beltrán y el palo, desatando el festejo millonario.

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