Tremendo vuelco en plena Ruta 40

Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 21 horas en la intersección de Ruta 40 y calle General Acha, en sentido de sur a norte, cuando un vehículo volcó en plena calzada por causas que aún se investigan.
domingo 10 de mayo 2026
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Un siniestro vial se registró este domingo por la noche en Ruta 40 y General Acha, cuando un vehículo volcó en plena calzada.
Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 21 horas en la intersección de Ruta 40 y calle General Acha, en sentido de sur a norte, cuando un vehículo volcó en plena calzada por causas que aún se investigan.
Tras el hecho, personal del servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes del rodado, quienes fueron evaluados en el sitio para determinar su estado de salud.
Luego de la revisión médica, se constató que no presentaban heridas de consideración, por lo que se resolvió que no era necesario su traslado a un centro asistencial.