domingo 10 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

Un siniestro vial se registró este domingo por la noche en Ruta 40 y General Acha, cuando un vehículo volcó en plena calzada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (87)

Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 21 horas en la intersección de Ruta 40 y calle General Acha, en sentido de sur a norte, cuando un vehículo volcó en plena calzada por causas que aún se investigan.

Lee además
robos de aires acondicionados: se entrego el empleado judicial que estaba profugo
Investigación

Robos de aires acondicionados: se entregó el empleado judicial que estaba prófugo
rescataron a una mujer que quedo atrapada tras volcar en un canal en rawson
Ayuda

Rescataron a una mujer que quedó atrapada tras volcar en un canal en Rawson
image

Tras el hecho, personal del servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes del rodado, quienes fueron evaluados en el sitio para determinar su estado de salud.

Luego de la revisión médica, se constató que no presentaban heridas de consideración, por lo que se resolvió que no era necesario su traslado a un centro asistencial.

Temas
Seguí leyendo

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

Detuvieron a dos hombres en Sarmiento con escopetas y elementos para robar ganado

Escándalo y detención en Chimbas: se negó a pagar la cuenta en un bar y cayó preso por portar un revólver

Golpe a las picadas ilegales en 25 de Mayo: secuestraron 18 motos y autopartes

Cayó en Rivadavia un hombre buscado por robo con arma: deberá cumplir 4 años de prisión

Tenía marihuana y tres pedidos de captura: lo detuvieron tras insultar a la Policía

Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron a la motociclista que murio en el siniestro vial de pocito
Tragedia

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito
Tragedia

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart
Siniestro fatal

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

Tremendo vuelco en plena Ruta 40
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

El proyecto de cobre ubicado en Calingasta -Los Azules- presentó en octubre del año pasado su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Minería

Un factor inesperado que puede acelerar la rentabilidad de un proyecto de cobre sanjuanino

El asesinato sin explicación que conmocionó al barrio Güemes de Rawson
Historias del Crimen

El asesinato sin explicación que conmocionó al barrio Güemes de Rawson

Te Puede Interesar

La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.
Antecedentes

Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de los cierres

Por David Cortez Vega
Arranque de semana frío en San Juan: la mínima será de 6°C este lunes
SMN

Arranque de semana frío en San Juan: la mínima será de 6°C este lunes

Tremendo vuelco en plena Ruta 40
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

Brillo al capó, aire a las gomas y un trabajo a contrarreloj: así funciona el quirófano del Zonal Cuyano en El Zonda video
Queda en boxes

Brillo al capó, aire a las gomas y un trabajo a contrarreloj: así funciona el quirófano del Zonal Cuyano en El Zonda

Robos de aires acondicionados: se entregó el empleado judicial que estaba prófugo
Investigación

Robos de aires acondicionados: se entregó el empleado judicial que estaba prófugo