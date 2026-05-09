Un operativo policial en Rivadavia permitió detener a dos hombres con antecedentes y secuestrar motos, celulares y una bicicleta en el marco de una causa por hurto calificado .

Rivadavia Sentido homenaje para un joven que murió al chocar con un colectivo en La Bebida

Rivadavia Detención y secuestro de armas en La Bebida: uno de los acusados fue condenado

El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste , tras una denuncia radicada en jurisdicción de la Comisaría 23° , con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad .

Detenidos y elementos secuestrados

Los aprehendidos fueron identificados como:

Gastón Emanuel Lobos (29), domiciliado en Rivadavia

image

Paulo Martín Atampiz (21), con domicilio en La Bebida

image

Según informaron fuentes policiales, durante el operativo se secuestraron:

Una motocicleta Motomel 110cc , color negro, sin dominio

, color negro, sin dominio Un teléfono celular Samsung Galaxy A06 , color azul

, color azul Una bicicleta Venzo rodado 29, naranja con letras negras (incautada en el marco del Art. 239)

image

Un “reducidor” en la mira

De acuerdo a la investigación, los efectivos lograron dar con el autor del hecho y con un presunto reducidor de motos, que operaría en la zona de La Bebida.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas La Brigada Oeste secuestró una moto, un celular y una bicicleta en el procedimiento. De acuerdo a la investigación, los efectivos lograron dar con el autor del hecho y con un presunto reducidor de motos, que operaría en la zona de La Bebida. Ambos detenidos cuentan con antecedentes y ya habrían recibido condenas previas de cumplimiento de seis meses, según indicaron fuentes del caso. Los sospechosos fueron detenidos tras una denuncia en Comisaría 23°. Todos los detalles en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Ambos detenidos cuentan con antecedentes y ya habrían recibido condenas previas de cumplimiento de seis meses, según indicaron fuentes del caso.

A disposición de la Justicia

Por disposición de la ayudante fiscal Erica Funes, los dos sospechosos quedaron detenidos en carácter de comunicados y fueron trasladados a la sede de la División Delitos en Central de Policía.

La causa quedó caratulada como hurto calificado, mientras continúan las actuaciones para determinar la participación de los implicados y posibles vínculos con otros hechos.