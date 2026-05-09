Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas

Un operativo policial en Rivadavia permitió detener a dos hombres con antecedentes y secuestrar motos, celulares y una bicicleta en el marco de una causa por hurto calificado.
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La Brigada Oeste secuestró una moto, un celular y una bicicleta en el procedimiento. Los sospechosos fueron detenidos tras una denuncia en Comisaría 23°.
Un operativo policial en Rivadavia permitió detener a dos hombres con antecedentes y secuestrar motos, celulares y una bicicleta en el marco de una causa por hurto calificado.
El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste, tras una denuncia radicada en jurisdicción de la Comisaría 23°, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.
Los aprehendidos fueron identificados como:
Según informaron fuentes policiales, durante el operativo se secuestraron:
De acuerdo a la investigación, los efectivos lograron dar con el autor del hecho y con un presunto reducidor de motos, que operaría en la zona de La Bebida.
Ambos detenidos cuentan con antecedentes y ya habrían recibido condenas previas de cumplimiento de seis meses, según indicaron fuentes del caso.
Por disposición de la ayudante fiscal Erica Funes, los dos sospechosos quedaron detenidos en carácter de comunicados y fueron trasladados a la sede de la División Delitos en Central de Policía.
La causa quedó caratulada como hurto calificado, mientras continúan las actuaciones para determinar la participación de los implicados y posibles vínculos con otros hechos.