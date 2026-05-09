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Antecedentes

Dos detenidos en La Bebida: investigan red de motos robadas

La Brigada Oeste secuestró una moto, un celular y una bicicleta en el procedimiento. Los sospechosos fueron detenidos tras una denuncia en Comisaría 23°.

Por Redacción Tiempo de San Juan
podcast HDC (4)

Un operativo policial en Rivadavia permitió detener a dos hombres con antecedentes y secuestrar motos, celulares y una bicicleta en el marco de una causa por hurto calificado.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste, tras una denuncia radicada en jurisdicción de la Comisaría 23°, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Detenidos y elementos secuestrados

Los aprehendidos fueron identificados como:

  • Gastón Emanuel Lobos (29), domiciliado en Rivadavia
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  • Paulo Martín Atampiz (21), con domicilio en La Bebida
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Según informaron fuentes policiales, durante el operativo se secuestraron:

  • Una motocicleta Motomel 110cc, color negro, sin dominio
  • Un teléfono celular Samsung Galaxy A06, color azul
  • Una bicicleta Venzo rodado 29, naranja con letras negras (incautada en el marco del Art. 239)
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Un “reducidor” en la mira

De acuerdo a la investigación, los efectivos lograron dar con el autor del hecho y con un presunto reducidor de motos, que operaría en la zona de La Bebida.

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Ambos detenidos cuentan con antecedentes y ya habrían recibido condenas previas de cumplimiento de seis meses, según indicaron fuentes del caso.

A disposición de la Justicia

Por disposición de la ayudante fiscal Erica Funes, los dos sospechosos quedaron detenidos en carácter de comunicados y fueron trasladados a la sede de la División Delitos en Central de Policía.

La causa quedó caratulada como hurto calificado, mientras continúan las actuaciones para determinar la participación de los implicados y posibles vínculos con otros hechos.

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