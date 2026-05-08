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Comisaría 3°

Recuperaron en cuatro horas un auto robado en Capital y detuvieron al conductor en plena calle

El vehículo fue hallado durante un operativo de vigilancia e inteligencia realizado por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5. Un hombre de 41 años quedó vinculado a la causa por Hurto Calificado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un automóvil robado en Capital fue recuperado este viernes por la tarde en un operativo realizado por personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, que además terminó con un hombre de 41 años interceptado mientras conducía el vehículo en la intersección de calles 12 de Octubre y Rioja. El procedimiento se concretó cerca de las 18:30, apenas cuatro horas después de que la Policía tomara conocimiento del ilícito, y quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad y de la Comisaría 3°.

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Según indicaron fuentes policiales, la intervención comenzó alrededor de las 14:30, cuando los efectivos recibieron la alerta a través de la frecuencia policial. A partir de allí, se desplegó un trabajo de investigación, recorridas y vigilancia sobre distintos domicilios vinculados al principal sospechoso.

Las tareas de inteligencia permitieron localizar el rodado, un Volkswagen Polo Track gris, que circulaba por una zona de Capital. En ese momento, los uniformados interceptaron el vehículo y procedieron al secuestro del automóvil.

Fuentes del caso señalaron que el conductor tiene 41 años y domicilio en Capital. La causa fue caratulada como Hurto Calificado.

Las actuaciones judiciales fueron coordinadas por la ayudante fiscal Andrea Gómez y el fiscal Miguel Gay, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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