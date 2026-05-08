Hace apenas una semana, el juez de Faltas Enrique Mattar hablaba sobre la rigidez de las normas de tránsito y defendía la aplicación estricta de la ley. Este miércoles, el magistrado quedó en el centro de una investigación penal tras protagonizar un choque en Capital, presuntamente cruzar un semáforo en rojo y continuar su marcha luego de impactar contra un motociclista.

Infracciones y algo más Las picantes anécdotas de Mattar, el juez que conoce todas las faltas de los sanjuaninos hace añares

“Soy la persona que más tiene fama de inflexible. Y no es que yo sea inflexible, es que la ley por momento es inflexible. Quien cruzó un semáforo rojo lo cruzó y listo, ¿qué le va a decir?”, había declarado Mattar en una entrevista publicada por Tiempo de San Juan el pasado 1 de mayo . La frase, pronunciada días antes del siniestro vial que hoy lo tiene bajo investigación, comenzó a circular con fuerza en los pasillos judiciales y redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2052847716598743249&partner=&hide_thread=false "Quien cruzó un semáforo en rojo, lo cruzó y listo": la impactante frase que el juez Mattar le dijo a Tiempo, días antes del choque pic.twitter.com/cM7gdI7qVI — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 8, 2026

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles, en medio de las primeras ráfagas del viento Zonda. Según la reconstrucción preliminar de la causa, Mattar conducía su Volkswagen Up por calle 9 de Julio en sentido Este-Oeste cuando, al llegar a Avenida Rawson, habría atravesado el cruce con el semáforo en rojo. En ese momento impactó contra una motocicleta de 110cc que circulaba con luz verde.

El siniestro vial y el video

Tras el choque, y siempre de acuerdo a la investigación en curso, el juez no se detuvo a asistir al motociclista y continuó su recorrido. La situación fue advertida por otro conductor que presenció el hecho y decidió seguir el vehículo para evitar que se perdiera de vista.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Sigue sacudiendo en los pasillos de los tribunales sanjuaninos el hecho que tuvo como protagonista al Juez de Faltas, Enrique Mattar. Lo que comenzó como un siniestro vial en pleno centro, escaló rápidamente a una causa penal cuando el magistrado, presuntamente, decidió continuar su marcha tras el impacto. Ahora se conoció el video del siniestro. Más info en @tiempodesanjuan #choque #juez #video #policiales #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

La persecución se extendió varias cuadras hasta las inmediaciones del Acceso Sur, donde un móvil policial interceptó el automóvil luego del aviso del testigo. Allí, los efectivos constataron que quien manejaba era el titular de uno de los Juzgados de Faltas de San Juan, justamente el organismo encargado de sancionar infracciones viales.

El motociclista sufrió contusiones y golpes en la espalda, aunque quedó fuera de peligro. Fuentes cercanas a la causa indicaron que el impacto no fue frontal, circunstancia que evitó consecuencias mayores.

Mientras tanto, la defensa del magistrado salió a explicar lo ocurrido. El abogado Mario Padilla sostuvo que Mattar “no sintió el impacto” debido a las condiciones climáticas y al fuerte ruido provocado por el Zonda. Según afirmó, el juez circulaba con los vidrios cerrados y el vehículo “no presenta abolladuras”.

La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que ahora analiza cámaras de seguridad y aguarda las pericias accidentológicas para determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer eventuales responsabilidades penales.