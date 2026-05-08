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Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

El siniestro ocurrió el pasado miércoles a las 17:15 aproximadamente, en la esquina de 9 de Julio y Avenida Rawson,

Por Redacción Tiempo de San Juan
A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan

A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan

Sigue sacudiendo en los pasillos de los tribunales sanjuaninos el hecho que tuvo como protagonista al Juez de Faltas Enrique Mattar. Lo que comenzó como un siniestro vial en pleno centro el pasado miércoles, escaló rápidamente a una causa penal cuando el magistrado, presuntamente, decidió continuar su marcha tras el impacto.

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La reconstrucción cronológica del episodio, basada en los informes preliminares de la investigación y registros fílmicos, detalla la siguiente secuencia: bajo las primeras ráfagas de un Viento Zonda que comenzaba a sentirse en la provincia, Mattar circulaba en su automóvil particular por calle 9 de Julio en sentido Este-Oeste. Al llegar a la intersección con Avenida Rawson, el magistrado habría omitido la señalización del semáforo. En las imágenes de seguridad se observa que, por Avenida Rawson (sentido Norte-Sur), el flujo vehicular tenía la luz verde habilitada. En ese instante, el auto de Mattar -que se desplazaba a una velocidad elevada- impactó a un motociclista que cruzaba correctamente en un rodado de 110cc.

Lejos de detener su marcha para auxiliar al herido, el magistrado continuó su camino. La omisión de auxilio dio inicio a una persecución civil: otro motociclista que presenció el choque decidió seguir al vehículo del juez para no perderlo de vista.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Sigue sacudiendo en los pasillos de los tribunales sanjuaninos el hecho que tuvo como protagonista al Juez de Faltas, Enrique Mattar. Lo que comenzó como un siniestro vial en pleno centro, escaló rápidamente a una causa penal cuando el magistrado, presuntamente, decidió continuar su marcha tras el impacto. Ahora se conoció el video del siniestro. Más info en @tiempodesanjuan #choque #juez #video #policiales #tiempodesanjuan"
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Tras varias cuadras de seguimiento, el testigo logró interceptar un móvil policial en las inmediaciones del Acceso Sur. Al dar aviso a los efectivos sobre la huida del conductor, el personal policial procedió a detener el vehículo. Fue en ese momento, al solicitarle la documentación, cuando se constató con sorpresa que el ocupante era el titular de uno de los Juzgados de Faltas de la provincia, curiosamente, el organismo encargado de sancionar este tipo de infracciones.

Respecto al motociclista embestido, fuentes médicas indicaron que, pese al impacto, se encuentra fuera de peligro. Presenta contusiones múltiples y golpes en la zona de la espalda, aunque ninguna lesión de gravedad. Según precisaron fuentes cercanas al caso, el golpe no fue "de lleno", lo que evitó consecuencias que podrían haber sido fatales.

Por su parte, la defensa del magistrado y el propio Mattar han manifestado versiones que intentan explicar su conducta. Entre los argumentos esgrimidos, afirmaron que el juez no sintió el impacto del choque, atribuyendo esta falta de percepción al ruido y a las condiciones climáticas provocadas por el Viento Zonda reinante en ese momento.

La investigación ha quedado formalmente en manos de la UFI de Delitos Especiales. En las próximas días se espera el resultado de las pericias accidentológicas correspondientes y el análisis exhaustivo de otras cámaras de seguridad de la zona para terminar de blindar la reconstrucción de la mecánica del siniestro.

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