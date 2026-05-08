Le arrebataron el celular a un chico de 14 años y cayeron a las pocas cuadras

Tres jóvenes fueron detenidos este jueves por personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste, acusados de haberle robado el celular a un adolescente de 14 años en el Parque de Rivadavia.

Exlusivo Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Media Agua Un motociclista que atropelló y mató a un hombre en Sarmiento quedó imputado por homicidio culposo

Según informaron fuentes policiales, varios menores alertaron a efectivos que tres sujetos habían sustraído un teléfono Motorola y escapaban por avenida Ignacio de la Roza. A partir de esa denuncia, se desplegó un rastrillaje en la zona para dar con los sospechosos.

Minutos después, los uniformados localizaron a tres jóvenes en el ingreso al barrio CESAP, cerca del supermercado Átomo. Uno de ellos coincidía con la descripción brindada por los testigos: llevaba un chaleco verde y un conjunto azul con el escudo de la Selección Argentina.

image

Los aprehendidos fueron identificados como Sosa, de 19 años; González, de 20; y González Aguirre, también de 19, todos domiciliados en Pocito. De acuerdo con la información oficial, los jóvenes confesaron haber arrojado el teléfono sobre la vereda de la Universidad Católica de Cuyo mientras escapaban.

El aparato, un Motorola E6 Plus con la pantalla trizada, fue hallado por personal de seguridad de la institución y posteriormente entregado a menores que estaban buscando el dispositivo.

La víctima reconoció tanto el celular como a los detenidos. Además, su madre radicó la denuncia correspondiente.

En el hecho intervino la UFI de Flagrancia, mientras que el ayudante fiscal Emiliano Usin quedó a cargo del inicio del legajo investigativo.