Desarticulan en Caucete una red ilegal de captura y tráfico de fauna silvestre

Una serie de allanamientos realizados por personal de Comisaría 9na de Caucete permitió desarticular una red dedicada a la tenencia y captura ilegal de fauna silvestre. Durante el operativo fueron rescatadas 34 aves protegidas y un armadillo cautivo, mientras que cinco personas quedaron aprehendidas por presunto tráfico y destrucción de fauna autóctona.

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Personal de Comisaría Novena de Caucete llevó adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios del departamento tras denuncias anónimas que alertaban sobre la tenencia ilegal de aves silvestres en cautiverio.

El procedimiento se realizó por directivas del Juzgado de Paz Letrado de Caucete y permitió desarticular una red vinculada a la captura y tráfico de fauna autóctona. Durante las requisas, los efectivos secuestraron 34 aves de distintas especies protegidas por la Ley Provincial N.º 606-L de Protección y Desarrollo de la Fauna Silvestre, la Ley N.º 607-L y la Ley Nacional N.º 22.421.

Entre los ejemplares rescatados había gilgueritos, boquenses, iviñas, cardenales rojos, chamuchines, corbatitas, carpinteros del cardón, benteveos y reina moras, todos mantenidos en cautiverio de manera ilegal.

Además, en uno de los domicilios allanados encontraron un armadillo cautivo, especie similar al quirquincho. En el operativo también fueron incautadas jaulas, tramperos, una motocicleta 110cc y dos bicicletas rodado 29 presuntamente utilizadas para el traslado de las jaulas y para la caza de las aves. Según informaron fuentes policiales, el propietario no pudo acreditar la titularidad de los rodados.

Como resultado del procedimiento, cinco personas fueron aprehendidas por tenencia indebida de fauna silvestre, en una causa que investiga el presunto delito de tráfico y destrucción de fauna autóctona.

Las aves rescatadas fueron trasladadas a un centro de recuperación dependiente de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente, donde recibirán atención veterinaria y cuidados especiales antes de su posterior reinserción en su hábitat natural.