El reconocido vecino caucetero “Titino” celebró sus 100 años rodeado del cariño de su familia, amigos y vecinos, quienes compartieron mensajes y saludos para homenajearlo por el especial aniversario.

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A través de las redes sociales, sus familiares publicaron un emotivo mensaje dedicado al cumpleañero: “Feliz siglo de vida... las historias, sueños cumplidos, lágrimas derramadas. Caminos andados. Que Dios lo siga bendiciendo mucho tío Titino”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2051698949329661988&partner=&hide_thread=false Titino llegó al centenario y así lo celebró en su querido Caucete



Video gentileza: Facebook Maria Luisa Garibay pic.twitter.com/ljiBFonTRZ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 5, 2026

La publicación recibió numerosos comentarios de afecto por parte de personas de Caucete que quisieron sumarse al festejo. “Feliz cumpleaños Don Titino, Dios lo siga protegiendo, abrazote”, escribió uno de los usuarios.

Desde el portal El Bastón destacaron además la trayectoria laboral de Titino, quien durante muchos años trabajó como tesorero del Banco San Juan. Según señalaron, supo ganarse el respeto y el cariño tanto de colegas como de clientes.

Con una lucidez que sorprendió a quienes participaron del festejo, Titino celebró el centenario convertido en una figura muy querida dentro de la comunidad caucetera.