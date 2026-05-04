Tras el incendio en el PTA, suspendieron la venta de cartones y plásticos: habían interesados de diferentes provincias

El incendio que afectó días atrás al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) , en Rivadavia, sigue generando consecuencias económicas y operativas para la provincia. Esta vez, el Gobierno de San Juan debió dejar sin efecto una venta programada de materiales reciclados debido a que gran parte del stock resultó dañado por el fuego.

El drone del Tiempo Desde el aire: las imágenes del incendio en el PTA que generó alarma

Grave "Terrorismo ambiental" en San Juan: Ambiente denuncia que el incendio en el PTA fue "planificado y armado"

La medida fue oficializada durante los últimos días a través del Boletín Oficial, donde la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó la suspensión de la Venta Directa N° 01/2026, prevista para el 30 de abril. Según indicaron, la decisión se tomó por “razones de fuerza mayor” vinculadas al incendio ocurrido en el PTA.

El material afectado correspondía principalmente a cartones y plásticos compactados que ya estaban preparados para ser comercializados. De acuerdo con información oficial, existían compradores interesados no sólo de San Juan, sino también de otras provincias.

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El caso y las palabras del Director del PTA

El siniestro, ocurrido a fines de abril, provocó pérdidas estimadas entre 50 y 60 millones de pesos únicamente en materiales recuperados listos para la venta. Además del impacto económico, desde el Gobierno remarcaron el daño ambiental y operativo que significó la destrucción de meses de trabajo en la planta de clasificación y separación de residuos.

Con el correr de los días, la hipótesis de un accidente fue perdiendo fuerza y las autoridades comenzaron a hablar abiertamente de un hecho intencional. El director del PTA, Sergio Cigana, aseguró que la dinámica del fuego y la aparición de focos en distintos sectores evidencian una planificación previa.

“Esto está armado, muy bien armado, planificado”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, al tiempo que explicó que el incendio comenzó en sectores alejados del patio de acopio y luego avanzó de manera selectiva hacia los materiales compactados.

Según detalló Cigana, los especialistas consideran que pudo haberse utilizado algún tipo de acelerante, ya que los fardos de cartón y plástico no suelen generar una combustión tan rápida por sí solos debido a la falta de oxígeno en su interior.

El funcionario también vinculó este episodio con otros incendios registrados recientemente en el Parque Industrial de Chimbas y en Jáchal, hechos que para las autoridades conforman una preocupante seguidilla de ataques relacionados con áreas dependientes de Ambiente.