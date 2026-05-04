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"¿Emily? ¡No!, Marita": la parodia de una periodista sanjuanina con su versión de El diablo viste a la moda

Marita Morales, conductora de Telesol, se puso en la piel de un personaje icónico y desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La conductora Marita Morales volvió a captar la atención del público con una propuesta original y cargada de humor. En su programa A La Carta, que se emite por Telesol, recreó una escena icónica de la película El diablo viste a la moda, generando repercusión en redes sociales.

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En el video, la periodista se pone junto al exigente personaje que en el film interpreta Meryl Streep, con un look que combina distintos marrones, animal print y botas con flecos. Con ese estilo, Morales recrea el clima de tensión característico de la historia, pero con un giro local y humorístico.

El momento más destacado llega cuando lanza la frase: “¿Emily? ¡No! Soy Marita”. La parodia se da en un contexto especial, ya que se produce en a días del estreno de su segunda película.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""¿Emily? ¡No!, Marita": la parodia de una periodista sanjuanina con su versión de El diablo viste a la moda La conductora Marita Morales volvió a captar la atención del público con una propuesta original y cargada de humor. En su programa A La Carta, que se emite por Telesol, recreó una escena icónica de la película El diablo viste a la moda, generando repercusión en redes sociales. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan #redes #eldiablovistealamoda"
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