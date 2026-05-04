La conductora Marita Morales volvió a captar la atención del público con una propuesta original y cargada de humor. En su programa A La Carta, que se emite por Telesol, recreó una escena icónica de la película El diablo viste a la moda, generando repercusión en redes sociales.
En el video, la periodista se pone junto al exigente personaje que en el film interpreta Meryl Streep, con un look que combina distintos marrones, animal print y botas con flecos. Con ese estilo, Morales recrea el clima de tensión característico de la historia, pero con un giro local y humorístico.
El momento más destacado llega cuando lanza la frase: “¿Emily? ¡No! Soy Marita”. La parodia se da en un contexto especial, ya que se produce en a días del estreno de su segunda película.
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""¿Emily? ¡No!, Marita": la parodia de una periodista sanjuanina con su versión de El diablo viste a la moda La conductora Marita Morales volvió a captar la atención del público con una propuesta original y cargada de humor. En su programa A La Carta, que se emite por Telesol, recreó una escena icónica de la película El diablo viste a la moda, generando repercusión en redes sociales. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan #redes #eldiablovistealamoda"
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