El momento más destacado llega cuando lanza la frase: “¿Emily? ¡No! Soy Marita”. La parodia se da en un contexto especial, ya que se produce en a días del estreno de su segunda película.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""¿Emily? ¡No!, Marita": la parodia de una periodista sanjuanina con su versión de El diablo viste a la moda La conductora Marita Morales volvió a captar la atención del público con una propuesta original y cargada de humor. En su programa A La Carta, que se emite por Telesol, recreó una escena icónica de la película El diablo viste a la moda, generando repercusión en redes sociales. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan #redes #eldiablovistealamoda"