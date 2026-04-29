Rojo: el color que incomoda, y por eso importa

Esta semana, el universo de la moda vuelve a ponerse en conversación con el preestreno de The Devil Wears Prada 2 , una película que con el tiempo dejó de ser solo entretenimiento para convertirse en un verdadero ícono cultural.

Y si hay algo que atraviesa su estética, más allá de los personajes, el lujo o la narrativa, es el uso del color como lenguaje.

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El rojo, en particular, aparece como símbolo constante. No es casual. Ese tono intenso, profundo, que se impone sin pedir permiso, funciona casi como una firma dentro del universo visual de la película. Está en los detalles, en los acentos, en esa idea de presencia que no necesita explicación.

Porque el rojo no acompaña. El rojo lidera. En moda, es un color históricamente asociado al poder, a la seguridad, a la decisión. Es el color que no pasa desapercibido, el que toma el espacio y lo convierte en propio.

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Sin embargo, cuando trasladamos esa idea a nuestra realidad, a San Juan, a lo cotidiano, a lo cercano, algo cambia.

El rojo gusta. Pero no se elige.

En consultas, asesorías y charlas, se repite un patrón: frente a un evento, una salida o una ocasión especial, el rojo rara vez aparece como primera opción. Incluso cuando se lo considera, muchas veces se lo reemplaza por versiones más “amables”: bordó, borgoña o tonos más apagados que suavizan su impacto.

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Pero ni siquiera esas variantes logran instalarse del todo. Entonces la pregunta deja de ser estética y pasa a ser emocional.

¿Por qué evitamos el rojo? Porque el rojo expone. No es un color neutro, no se adapta al entorno, no busca agradar. Es un color que toma protagonismo, que dirige la mirada, que exige presencia. Y eso, en muchos casos, genera incomodidad. No porque falte estilo. Sino porque falta permiso.

Durante mucho tiempo, la idea de “verse bien” estuvo ligada a no exagerar, a no destacar demasiado, a mantenerse dentro de ciertos límites invisibles pero muy presentes. Y el rojo, justamente, rompe con todo eso.

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Elegir rojo es aceptar ser vista. Y ahí es donde muchas veces aparece la duda. La moda, en ese sentido, no es superficial. Es profundamente emocional. Habla de cómo nos percibimos, de cuánto nos animamos, de qué lugar creemos merecer ocupar.

Por eso, más que imponer una tendencia, la invitación es otra. Animarse a revisar. No se trata de que todas deban usar rojo. Ni de que sea la única opción válida. Se trata de entender qué nos pasa con ese color. Qué nos genera. Por qué lo dejamos afuera incluso cuando nos gusta.

Porque a veces, detrás de una prenda que no elegimos, hay una parte de nosotras que todavía no estamos listas para mostrar. Y ahí es donde la moda deja de ser solo ropa. Se vuelve herramienta.

Tal vez no se trate de cambiar todo de un día para el otro. Pero sí de empezar por algo simple: un labial, un accesorio, un detalle. Una pequeña decisión que nos acerque, de a poco, a ese lugar que evitamos.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Rojo: el color que incomoda, y por eso importa En tiempos donde la moda parece girar hacia lo seguro, hay colores que siguen desafiando. El rojo es uno de ellos. Inspirado en el universo de The Devil Wears Prada2 (El Diablo viste a la Moda), una reflexión sobre por qué en San Juan aún evitamos elegirlo… y todo lo que eso dice de nosotros. ¿Qué opinás? ¿Sos de usar rojo? Te leemos en comentarios. Lee la columna completa de Raffa Andrada en otro miércoles con “M” de moda. #eldiablovistealamoda #thedevilwearsprada #rojo #looks #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Porque el estilo no siempre tiene que ver con lo que usamos todos los días. A veces, tiene que ver con lo que nos animamos a sostener cuando decidimos salir de lo habitual.

Y en ese camino, el rojo, como en The Devil Wears Prada (El Diablo viste a la Moda), no es solo un color. Es una declaración.