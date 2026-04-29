miércoles 29 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Columna

Rojo: el color que incomoda, y por eso importa

En tiempos donde la moda parece girar hacia lo seguro, hay colores que siguen desafiando. El rojo es uno de ellos. Inspirado en el universo de The Devil Wears Prada2 (El Diablo viste a la Moda), una reflexión sobre por qué en San Juan aún evitamos elegirlo… y todo lo que eso dice de nosotros. Leé la columna completa de Raffa Andrada en otro miércoles con #M# de moda en Tiempo de San Juan.

Por Raffa Andrada
423242d048b5762f331ed30e254745e8
7cadfc72249c532c3044f1b799dfc81a
9b9684fdc407326a020b1892e74c7607
96a3887c6903b9f3a1804fb99995dee5
3204aae64122118145b39959148d1cd4
bb48e6fb38f289a6be7feca60f1b0d90
cf86c7fa3ff93a97ab10105684e73335

Esta semana, el universo de la moda vuelve a ponerse en conversación con el preestreno de The Devil Wears Prada 2, una película que con el tiempo dejó de ser solo entretenimiento para convertirse en un verdadero ícono cultural.

Lee además
premios martin fierro de la moda 2026: entre el brillo y las oportunidades perdidas
Columna

Premios Martín Fierro de la Moda 2026: entre el brillo y las oportunidades perdidas
el trench: mucho mas que un piloto
Columna

El trench: mucho más que un piloto

Y si hay algo que atraviesa su estética, más allá de los personajes, el lujo o la narrativa, es el uso del color como lenguaje.

7cadfc72249c532c3044f1b799dfc81a

El rojo, en particular, aparece como símbolo constante. No es casual. Ese tono intenso, profundo, que se impone sin pedir permiso, funciona casi como una firma dentro del universo visual de la película. Está en los detalles, en los acentos, en esa idea de presencia que no necesita explicación.

Porque el rojo no acompaña. El rojo lidera. En moda, es un color históricamente asociado al poder, a la seguridad, a la decisión. Es el color que no pasa desapercibido, el que toma el espacio y lo convierte en propio.

3204aae64122118145b39959148d1cd4

Sin embargo, cuando trasladamos esa idea a nuestra realidad, a San Juan, a lo cotidiano, a lo cercano, algo cambia.

El rojo gusta. Pero no se elige.

En consultas, asesorías y charlas, se repite un patrón: frente a un evento, una salida o una ocasión especial, el rojo rara vez aparece como primera opción. Incluso cuando se lo considera, muchas veces se lo reemplaza por versiones más “amables”: bordó, borgoña o tonos más apagados que suavizan su impacto.

cf86c7fa3ff93a97ab10105684e73335

Pero ni siquiera esas variantes logran instalarse del todo. Entonces la pregunta deja de ser estética y pasa a ser emocional.

¿Por qué evitamos el rojo? Porque el rojo expone. No es un color neutro, no se adapta al entorno, no busca agradar. Es un color que toma protagonismo, que dirige la mirada, que exige presencia. Y eso, en muchos casos, genera incomodidad. No porque falte estilo. Sino porque falta permiso.

Durante mucho tiempo, la idea de “verse bien” estuvo ligada a no exagerar, a no destacar demasiado, a mantenerse dentro de ciertos límites invisibles pero muy presentes. Y el rojo, justamente, rompe con todo eso.

96a3887c6903b9f3a1804fb99995dee5

Elegir rojo es aceptar ser vista. Y ahí es donde muchas veces aparece la duda. La moda, en ese sentido, no es superficial. Es profundamente emocional. Habla de cómo nos percibimos, de cuánto nos animamos, de qué lugar creemos merecer ocupar.

Por eso, más que imponer una tendencia, la invitación es otra. Animarse a revisar. No se trata de que todas deban usar rojo. Ni de que sea la única opción válida. Se trata de entender qué nos pasa con ese color. Qué nos genera. Por qué lo dejamos afuera incluso cuando nos gusta.

Porque a veces, detrás de una prenda que no elegimos, hay una parte de nosotras que todavía no estamos listas para mostrar. Y ahí es donde la moda deja de ser solo ropa. Se vuelve herramienta.

Tal vez no se trate de cambiar todo de un día para el otro. Pero sí de empezar por algo simple: un labial, un accesorio, un detalle. Una pequeña decisión que nos acerque, de a poco, a ese lugar que evitamos.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Rojo: el color que incomoda, y por eso importa En tiempos donde la moda parece girar hacia lo seguro, hay colores que siguen desafiando. El rojo es uno de ellos. Inspirado en el universo de The Devil Wears Prada2 (El Diablo viste a la Moda), una reflexión sobre por qué en San Juan aún evitamos elegirlo… y todo lo que eso dice de nosotros. ¿Qué opinás? ¿Sos de usar rojo? Te leemos en comentarios. Lee la columna completa de Raffa Andrada en otro miércoles con “M” de moda. #eldiablovistealamoda #thedevilwearsprada #rojo #looks #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Porque el estilo no siempre tiene que ver con lo que usamos todos los días. A veces, tiene que ver con lo que nos animamos a sostener cuando decidimos salir de lo habitual.

Y en ese camino, el rojo, como en The Devil Wears Prada (El Diablo viste a la Moda), no es solo un color. Es una declaración.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque
Capital

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque

Mario Josué Ríos, alías Judas.
Crimen de Cristian Castro

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

Este es el exjefe José Orlando Luna. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Deceso

Murió José Orlando Luna, exjefe de la Policía de San Juan

Imagen ilustrativa
Ataque callejero

Una patota golpeó a un hombre en Chimbas para asaltarlo y lo dejó convulsionando

Te Puede Interesar

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos
Atención

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristian Castro, víctima de un asesinato con un ladrillo.
Tribunales

Confirman que el joven agredido con un ladrillo en Rawson fue víctima de un asesinato

Cierre de locales y despidos: cómo se vive la crisis de Correo Argentino en San Juan
Conflicto laboral

Cierre de locales y despidos: cómo se vive la crisis de Correo Argentino en San Juan

Manuel Adorni ya expone el informe de gestión en Diputados, EN VIVO
Minuto a minuto

Manuel Adorni ya expone el informe de gestión en Diputados, EN VIVO

Capello expuso ante un auditorio vinculado a la actividad minera y puso el foco en competitividad, impuestos y condiciones para atraer inversiones.
Polémico

Regalías mineras: la propuesta de un referente sanjuanino que abre un nuevo debate