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Columna

Premios Martín Fierro de la Moda 2026: entre el brillo y las oportunidades perdidas

La alfombra roja de los Martín Fierro expuso decisiones de estilo que generaron debate sobre el apoyo al talento nacional frente a marcas internacionales. Todo el an÷alisis de una noche a pura moda, de la mano de Raffa Andrada para Tiempo de San Juan.

Por Raffa Andrada
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Anoche, la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 volvió a convertirse en una vidriera de estilo, exposición y decisiones. Pero más allá del brillo, hay algo mucho más interesante: lo que elegimos vestir en estos eventos también es un mensaje.

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Y no todos los mensajes dijeron lo mismo.

Hay figuras que sostienen una imagen impecable casi como un sello personal. Carolina Pampita Ardohain es una de ellas. Dueña de una belleza indiscutida, eligió un diseño de Carolina Herrera, una casa que difícilmente falle. Sin embargo, en una noche donde la moda argentina estaba en el centro de la escena, la elección abre una pregunta necesaria: ¿no era este el momento ideal para visibilizar talento nacional?

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Porque si algo quedó claro en la gala es que talento sobra. El homenaje a Adrián Appiolaza, hoy director creativo de Moschino, no solo celebró una carrera, sino que puso en evidencia el potencial argentino en la industria global. Y en un contexto donde el sector textil atraviesa uno de sus momentos más complejos, cada elección en una alfombra roja puede ser una oportunidad… o una ausencia.

También hubo lugar para el mensaje. Evelyn Botto aportó algo más que un outfit: puso en agenda la importancia de la ley de talles, recordando que la moda también debe ser inclusión. Su look acompañó, pero lo verdaderamente valioso fue lo que dijo.

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Porque vestirse también es tomar posición.

En el otro extremo, aparecen decisiones que pierden fuerza por repetición. Zaira Nara volvió a apostar por las transparencias, esta vez, nuevamente en negro. Y cuando un recurso se repite sin evolución, deja de sorprender. El estilo necesita cambio, riesgo y lectura del contexto. No alcanza con que algo funcione: también tiene que decir algo nuevo.

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Y ahí es donde la diferencia se vuelve evidente. Verónica Lozano, quien resultó ganadora, eligió un diseño de su propia cápsula junto a Natalia Antolin. También hubo transparencias, pero desde otro lugar: más ligadas a la pedrería, a lo inesperado dentro de su imagen habitual. Eso es estilo: sorprender sin dejar de ser una misma.

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No siempre todo acierta, incluso en quienes tienen un recorrido sólido. Flor de la V es, sin dudas, una de las figuras que más trabaja su imagen. Sin embargo, en esta ocasión, el vestido no acompañó: una silueta que parecía desbordarla y una espalda con volumen innecesario desdibujaron su presencia. Saber vestirse también implica saber cuándo algo no funciona.

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En contraste, Susana Giménez reafirmó su lugar con un vestido negro impecable. Sin estridencias, sin buscar impacto: simplemente bien. Y a veces, eso también es suficiente.

Pero si hubo un momento donde la moda trascendió lo estético, fue el de Mariana Fabbiani. Su elección de un vestido heredado —reversionado— trajo a la alfombra roja un concepto clave: la sostenibilidad. Recordarnos que siempre se puede volver a usar, resignificar y dar nueva vida a una prenda también es parte del futuro de la moda.

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La noche tuvo su cierre con Juana Viale, ganadora del Martín Fierro de Oro, quien lució un diseño de Gino Bogani. Una elección que no solo destacó por su color y presencia, sino por poner en valor a uno de los grandes nombres de la moda argentina.

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Y ahí aparece una reflexión que muchas veces pasa desapercibida: no es lo mismo un diseñador que un estilista. El diseñador crea. El estilista interpreta.

El verdadero acierto no está solo en que un vestido sea lindo, sino en entender quién lo lleva, en qué contexto y con qué intención. Saber elegir es, en definitiva, lo que convierte a la moda en estilo.

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Porque al final, no se trata solo de vestirse para una alfombra roja…sino de entender qué queremos decir cuando lo hacemos.

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