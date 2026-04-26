Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

En la mañana de este domingo, pasadas las 10:00 horas, los pasillos de Tribunales fueron escenario de la audiencia de formalización contra los tres hombres detenidos por el violento asesinato de José Yáñez, conocido popularmente como “Pepe”. El hecho, que salió a la luz el pasado martes 21 de abril tras el hallazgo del cuerpo en su vivienda del Médano de Oro, comenzó a desentramarse ante la jueza de Garantías Carolina Parra . Los tres sospechosos que se sentaron en el banquillo fueron identificados como Lucas Alberto Pereyra, de 40 años; René Víctor Alomo, de 43; y Jorge Julio Buenanueva, un jubilado de 71 años.

La acusación presentada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Santiago Bruno de la UFI Delitos Especiales N°2, fue contundente respecto a los dos primeros. Pereyra y Alomo quedaron imputados bajo la carátula de homicidio criminis causa en concurso real con robo, en calidad de coautores. Según la teoría del caso, ambos sujetos habrían aprovechado la relación de confianza y el vínculo que mantenían con la víctima para acceder a la propiedad con el objetivo de sustraer una importante suma de dinero que Yáñez guardaba en un placard. El ataque se habría producido con una ferocidad extrema, utilizando un elemento contundente como una maza o un martillo para golpear a la víctima en la cabeza hasta quitarle la vida.

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La situación del tercer detenido, Jorge Julio Buenanueva, reviste por el momento una naturaleza distinta pero igualmente comprometida ante la ley. El jubilado quedó bajo la mira por el delito de falso testimonio. Si bien las pruebas recolectadas hasta la fecha no permiten relacionarlo de forma directa con la ejecución del asesinato, la Fiscalía comprobó de manera irrefutable que el hombre mintió en sus declaraciones iniciales. Buenanueva había asegurado no haber estado con Yáñez el pasado viernes 17 de abril, sin embargo, el registro de las cámaras de seguridad de la zona lo dejó en jaque, confirmando que efectivamente compartió tiempo con la víctima en esa fecha clave.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía reconstruyó la cronología de los hechos basándose en evidencias físicas recolectadas en la escena. En el domicilio de la víctima se encontró un ticket del Banco San Juan que certifica que Yáñez ingresó a la entidad a las 10:00 horas del viernes 17 para retirar dinero, suma que sus propias hijas sabían que él guardaba. Otro dato técnico fundamental fue el rastreo del teléfono celular de "Pepe", cuyo último impacto de señal fue registrado ese mismo viernes a las 21:53 horas en las inmediaciones de la Ruta 40, a la altura de la localidad de Colonia Fiscal.

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El hallazgo del cuerpo fue realizado por un amigo cercano de Yáñez, quien trabaja en las inmediaciones. El martes 21, al notar que la camioneta del hombre seguía en la puerta pero nadie respondía a los llamados, el testigo decidió ingresar a la vivienda alertado por el sonido del televisor que se encontraba encendido a un volumen inusualmente alto.

Allí se encontró con la macabra escena de Yáñez tendido en el suelo de la cocina con heridas gravísimas. Como detalle escalofriante de la saña empleada, los peritos forenses tomaron muestras y fotografías de una huella de calzado que quedó marcada directamente sobre el pecho del fallecido, en medio de un escenario rodeado de manchas de sangre.

A pesar de los esfuerzos de la defensa técnica, encabezada por el letrado Alejandro Castán y González para Alomo y Pereyra, y por Omar Quiroga para Buenanueva, la magistrada Carolina Parra decidió hacer lugar al pedido de la Fiscalía. Se confirmó la prisión preventiva para Alomo y Pereyra por un plazo de 45 días, los cuales deberán cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. Para Buenanueva, se dispuso una medida cautelar de 30 días bajo la modalidad de arresto domiciliario. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y se aguardan los resultados de estudios de larvas para establecer con exactitud científica el momento en que Yáñez perdió la vida y cerrar así el círculo temporal de este cruento crimen.