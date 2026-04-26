Internaron a la presidenta del Partido Libertario de San Juan: fue operada y evoluciona favorablemente

La presidenta del Partido Libertario, Dra. Yolanda Agüero, fue internada este sábado por la noche en la clínica El Castaño luego de presentar complicaciones cardíacas que requirieron atención inmediata.

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De acuerdo a fuentes médicas, la dirigente fue sometida a una intervención quirúrgica junto con distintos estudios complementarios para abordar su cuadro de salud. Tras el procedimiento, los profesionales indicaron que se encuentra estable y con una evolución favorable.

Actualmente, Agüero permanece bajo observación en el centro de salud, donde continúa recibiendo seguimiento permanente por parte del equipo médico.

Desde el espacio político que encabeza llevaron tranquilidad a la ciudadanía y remarcaron que la dirigente está siendo asistida de manera adecuada. Además, agradecieron las muestras de apoyo y preocupación expresadas en las últimas horas.