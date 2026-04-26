domingo 26 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Urgente

Internaron a la presidenta del Partido Libertario de San Juan: fue operada y evoluciona favorablemente

Yolanda Agüero fue ingresada este sábado por la noche en la clínica El Castaño. Tras una intervención quirúrgica, se encuentra estable y bajo observación médica.

Por Carla Acosta
yolanda aguero.webp

La presidenta del Partido Libertario, Dra. Yolanda Agüero, fue internada este sábado por la noche en la clínica El Castaño luego de presentar complicaciones cardíacas que requirieron atención inmediata.

Lee además
el peronismo sanjuanino empieza a mirar lo nacional: quien esta con quien rumbo al 2027
Apoyos y lazos

El peronismo sanjuanino empieza a mirar lo nacional: quién está con quién rumbo al 2027
Veladero, mina de oro insigne en Iglesia.
En San Juan

El plan provincial para convertir a Iglesia en el estandarte del ordenamiento territorial minero

De acuerdo a fuentes médicas, la dirigente fue sometida a una intervención quirúrgica junto con distintos estudios complementarios para abordar su cuadro de salud. Tras el procedimiento, los profesionales indicaron que se encuentra estable y con una evolución favorable.

Actualmente, Agüero permanece bajo observación en el centro de salud, donde continúa recibiendo seguimiento permanente por parte del equipo médico.

Desde el espacio político que encabeza llevaron tranquilidad a la ciudadanía y remarcaron que la dirigente está siendo asistida de manera adecuada. Además, agradecieron las muestras de apoyo y preocupación expresadas en las últimas horas.

Seguí leyendo

El mapa político de Calingasta: entre los candidatos confirmados y los que "podrían ser"

Desde el PJ, el kirchnerismo convocó a un Congreso de Defensa Nacional

Tras el fallo que restituyó la reforma laboral, para ATE la única salida "es la huelga general"

El turismo internacional creció 6,3% interanual en marzo, según el INDEC

Revés judicial para la cúpula de la AFA: la Cámara ratificó al juez Amarante

Convocan a un abrazo simbólico en la Escuela Industrial en defensa de la educación pública

El lazo riojano que se cortó, nombres con aroma a Anses, la peregrinación hacia Pocito y el tour oficial

Karina Milei encabezará el lanzamiento del programa de formación política 2026 de LLA

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Veladero, mina de oro insigne en Iglesia.
En San Juan

El plan provincial para convertir a Iglesia en el estandarte del ordenamiento territorial minero

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

La ampliación de la planta de Adium en Pocito está muy avanzada. Para operarla tomarán decenas de trabajadores sanjuaninos.
Desarrollo industrial

En San Juan, una famosa empresa se expande y tomará hasta 180 nuevos empleados

Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos
Revuelo

Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos

Bomba: San Martín demanda a Independiente y Argentinos por una deuda millonaria por dos joyas del club
"Nos están perjudicando"

Bomba: San Martín demanda a Independiente y Argentinos por una deuda millonaria por dos joyas del club

Alfonso XIII y el corredor de la muerte: tres crímenes en los últimos siete años
Antecedentes

Alfonso XIII y el corredor de la muerte: tres crímenes en los últimos siete años

Con el sello del Gringo y gol de Zuliani: San Martín metió otra victoria y se enciende la ilusión en Concepción
Primera Nacional

Con el sello del "Gringo" y gol de Zuliani: San Martín metió otra victoria y se enciende la ilusión en Concepción

Te Puede Interesar

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir
Los tres ante la jueza

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

Por Pablo Mendoza
De capitán en la cancha a formador: la historia de Fede Acevedo, el ex goleador que llegó de Córdoba y decidió hacer vida en San Juan
Líder dentro y fuera

De capitán en la cancha a formador: la historia de Fede Acevedo, el ex goleador que llegó de Córdoba y decidió hacer vida en San Juan

Internaron a la presidenta del Partido Libertario de San Juan: fue operada y evoluciona favorablemente
Urgente

Internaron a la presidenta del Partido Libertario de San Juan: fue operada y evoluciona favorablemente

La novedosa forma de dos departamentos para advertir a potenciales víctimas de violencia de género
En San Juan

La novedosa forma de dos departamentos para advertir a potenciales víctimas de violencia de género

Carlos y Gokú Illanes. Fotos: Ema Morte
Agendando

Los Illanes se vuelven peña para cumplir un gran sueño