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2027

El mapa político de Calingasta: entre los candidatos confirmados y los que "podrían ser"

Sea en mayo o en octubre, Calingasta se convirtió en terreno fértil para las candidaturas rumbo a las próximas elecciones. Ya hay cuatro candidatos cuasi confirmados del peronismo, pero hay otros movimientos y nombres en danza.

Por Ana Paula Gremoliche
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Ya sea por la situación política o por el potencial minero del departamento, en Calingasta las campañas electorales empezaron un poco antes de lo esperado. El departamento ya cuenta con cuatro nombres que se anotaron para las elecciones del 2027, que todo indica serán en mayo. Pese a que las confirmaciones provienen del peronismo, dentro de la política calingastina hay un complejo entramado que tiene un poco de La Libertad Avanza (LLA), y otro poco del orreguismo.

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Por una cuestión natural, todo indica que el intendente Sebastián Carbajal irá por una reelección. Si bien él no lo ha manifestado públicamente, lo cierto es que recibe gran apoyo de la cúpula del peronismo sanjuanino. Esto quedó demostrado tras las asiduas visitas del diputado nacional Cristian Andino, y se plasmó en la apertura de sesiones del pasado 18 de abril, donde también estuvieron presentes figuras como el presidente del Partido Justicialista, Juan Carlos Moyano; y los intendentes de Chimbas, Daniela Rodríguez; de San Martín, Analía Becerra; de Ullum, David Domínguez. Hasta estuvo la senadora Celeste Giménez, quien no acostumbra asistir a estos eventos institucionales.

celeste

El segundo es el diputado departamental Jorge Castañeda. El exintendente pretendería presentarse bajo cualquier condición. Incluso habría manifestado que, si no lo dejan participar con el peronismo, jugará con otro partido. Si bien hay quienes aseguran que esto no significa un salto partidario, lo cierto es que desde algún tiempo se lo ve muy cercano al oficialismo provincial. Tanto así, que compartió una reunión para dialogar sobre minería con el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

El tercero es el empresario Alfredo Amín, quien en declaraciones al medio Sol de Calingasta afirmó que quiere participar en la contienda, para darle al departamento las herramientas necesarias para la expansión minera. Finalmente, dentro del justicialismo, otro intendente estaría buscando un regreso: se trata de Robert Garcés.

Después de las casi confirmaciones están quienes suenan. Un hombre que está siendo muy nombrado en el departamento es el actual presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA), José Adolfo Ibazeta. El exintendente mantiene conversaciones con la conducción del partido y, si bien descartó que sea por una candidatura puntual, todo indica que podría ser elegido por el movimiento que representa al presidente Javier Milei.

Dentro del orreguismo hay varias líneas que, según indicaron fuentes departamentales, trabajan de manera paralela. Está Jorge Suárez, exconcejal a principios de los años 90, junto a "Pato" Rojas, ambos oriundos de Villa Calingasta, quienes tienen la intervención de la Unión Vecinal. También trabaja para el oficialismo provincial Leticia Fernández, una personalidad relacionada al deporte en el departamento y excandidata a intendenta; y la edil Patricia Castillo, quien luego de ser presidenta del Concejo se "cruzó de vereda". En esta misma línea están también Maximiliano Pizarro, hijo de un excandidato orreguista, y Guido Maya.

De este modo, Calingasta se va convirtiendo poco a poco en la "tierra prometida" de los próximos comicios. Este fenómeno puede ser multicausal, pero una de esas razones pisa un poco más fuerte. Quizá es la inestabilidad política que el Gobierno actual mostró, sobre todo en su relación con el Concejo Deliberante durante los dos primeros años y también con la gestión provincial, sobre todo dentro del ámbito de la minería.

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