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Militancia

Karina Milei encabezará el lanzamiento del programa de formación política 2026 de LLA

Karina Milei, hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, es además la titular del partido nacional de La Libertad Avanza.

Por Agencia NA
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Con la titular del partido Karina Milei a la cabeza, y sin por el momento la presencia de aquellos que comulgan con Santiago Caputo, La Libertad Avanza realizará mañana el lanzamiento oficial de su Programa 2026 de Formación Política. El evento tendrá lugar en la localidad de Suipacha y funcionará como una jornada intensiva de capacitación y despliegue territorial.

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Se trata de un movimiento estratégico del espacio oficialista a nivel nacional para fortalecer sus bases en el principal distrito electoral del país y bajo la coordinación de sus principales referentes. Porque la hermana del jefe de Estado no estará sola: a su lado estará el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el ministro del Interior, Diego Santilli. También dirán presentes el titular del partido bonaerense, el diputado nacional Sebastián Pareja, junto con diversos referentes del distrito.

De hecho, la apertura estará encabezada por el presidente de LLA en la Provincia, acompañado por la diputada nacional Miriam Niveyro y el senador provincial Luciano Olivera. Según informaron desde la organización, el objetivo también pasa por dotar de herramientas técnicas a los dirigentes de los 135 distritos bonaerenses para que puedan formar parte de equipos de gobierno.

Durante la jornada se abordarán pilares fundamentales para la fuerza libertaria. Por ejemplo, se hará hincapié en la capacitación técnica, con una presentación de programas orientados a la gestión municipal y eficiencia del Estado; se abordará la estrategia y comunicación, y habrá talleres sobre la organización territorial.

“La iniciativa busca formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa política de cara a los próximos desafíos electorales, con foco en la eficiencia del Estado, la representación del contribuyente y la denominada batalla cultural”, expresaron desde el oficialismo.

Existe un interrogante: si representantes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación política de Daniel “Gordo Dan” Parisini y del legislador provincial Agustín Romo participarán la actividad. Se trata de una organización con sintonía con el asesor presidencial Santiago Caputo y que atravesó peleas contra dirigentes vinculados al karinismo.

En las últimas semanas, aparecieron críticas de Dan contra Pareja vía redes sociales a raíz de la denuncia que realizó el legislador nacional contra tuiteros libertarios, que dio origen al expediente en el que intervienen la jueza Virginia Núñez Gelvez y la fiscal Celsa Ramírez. Dan pidió que el diputado “se la banque” si lo insultan.

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