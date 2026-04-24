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Comicios

Elecciones en el Colegio de Psicólogos: lista única y definición el 28 de mayo

Solo se presentó una nómina para el Tribunal de Disciplina y será proclamada en la asamblea prevista para fin de mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El proceso electoral en el Colegio de Psicólogos de San Juan ya tiene un escenario definido: habrá lista única para la renovación del Tribunal de Disciplina. Ante la falta de competencia, la definición se resolverá sin votación y quedará formalizada en la asamblea del próximo 28 de mayo.

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La Junta Electoral oficializó la lista “Amarilla – Renovación y Compromiso”, integrada por Nora Irene Yossa como titular, junto a Sandra Elizabeth Arias y Cinthia Gabriela Núñez como suplentes. Al ser la única nómina presentada y cumplir con los requisitos del reglamento interno, avanzó directamente a su oficialización.

Según la normativa del Colegio, cuando se presenta una sola lista, la proclamación se realiza en la asamblea ordinaria, instancia en la que también se concretará la asunción de sus integrantes.

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