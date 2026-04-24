El autodespacho crece en San Juan como opción: al menos ya hay cuatro estaciones con ese servicio

Desde su implementación legal en 2025, las estaciones de servicio han ido agregando islas de autodespacho para que los clientes puedan cargar combustible sin la necesidad de tener que esperar a ser atendidos por un playero. No obstante, desde el ámbito empresarial recalcaron que, si bien el trabajador no es el encargado de operar el surtidor directamente, termina actuando como asesor del consumidor.

Fuentes ligadas al sector señalaron que en San Juan ya hay al menos cuatro estaciones de servicio con isla de autodespacho. La primera en inaugurar este novedoso sistema fue el Automóvil Club Argentino de avenida Rawson y 9 de Julio , que marcó el inicio de esta etapa en la vida del rubro. Luego, otros empresarios se sumaron a la propuesta. En este sentido, ahora hay islas de autodespacho en la estación de servicio de avenida Rawson y calle Laprida, en la estación de Ignacio de la Roza y calle Esteban Echeverría, y en la famosa esquina colorada en Hipólito Yrigoyen e Ignacio de la Roza. Por el momento, la implementación es limitada, ya que solo se ha habilitado una isla de surtidores por cada empresa para esta modalidad.

Al principio, cuando se dio a conocer la iniciativa, desde el sector sindical había temores por la posible pérdida de puestos laborales, pero los empresarios manifestaron que siempre se necesitará la asistencia de un trabajador para su funcionamiento. Indicaron que los jóvenes son quienes más utilizan el sistema, debido a su facilidad para manejar aplicaciones móviles y billeteras virtuales, además de que prefieren no esperar a ser atendidos. En cambio, otras personas requieren ayuda o capacitación por no estar familiarizadas con la tecnología.

En 2025, la primera estación de servicio de la provincia en sumarse al autodespacho fue la YPF ACA (Automóvil Club), que se encuentra en Av. Rawson y 9 de Julio, Capital. En ese momento, trabajadores de la playa comentaron a Tiempo de San Juan que estuvieron haciendo distintas pruebas para controlar el funcionamiento y las mismas fueron satisfactorias, por lo que no descartaron que su puesta en marcha fuera inminente. Incluso algunos aventuraron que podría habilitarse esa misma tarde.

Solamente se habilitaron dos surtidores destinados a esta modalidad, con cartelería que indica cómo es el procedimiento para la carga de combustible. Además, se indican las formas de pago y un detalle no menor: descuentos para quienes opten por esta opción. Quienes acudan al autodespacho tendrán un 3% de descuento en todos los combustibles, y un 3% extra si la carga se realiza entre las 00 y las 6 horas. Es importante aclarar que estos descuentos son para usuarios de la aplicación.

Los surtidores permitirán cargar combustibles Infinia, Súper, Infinia Diesel y Diesel 500. Desde el lugar comentaron que, hasta que se aceite el sistema, se contará con la asistencia de un trabajador en el caso de requerirlo.

El autodespacho se autorizó en enero del año pasado, tras un decreto publicado en el Boletín Oficial. En ese entonces, tanto desde la Cámara de Expendedores de Combustible como del gremio que nuclea a los trabajadores en San Juan aseguraron que la implementación del sistema demoraría su tiempo. Al cabo de un semestre, una estación de servicio logró adaptar las bocas de expendio para sumarse a la iniciativa.