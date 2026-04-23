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Horror

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?

El homicidio de José Yañez puso en alerta a los vecinos del Médano de Oro y sus alrededores no soló por la brutalidad del hecho, sino también por la cercanía de la unidad policial, ubicada a escasos metros de la escena del crimen.

Por Luz Ochoa
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A dos días del descubrimiento del crimen de José Yañez, el anciano asesinado en su casa de Pocito, los investigadores indagan para establecer cómo ocurrió el brutal ataque que acabó con la vida de la víctima. Según señalaron fuentes en exclusiva a Tiempo de San Juan, Pepe recibió dos golpes en la cabeza aunque no murió en el instante, sino que agonizó hasta su muerte.

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UFI Delitos Especiales

Investigan si el anciano asesinado en Pocito sacó dinero durante los últimos días

Acorde los primeros indicios, el homicidio habría sucedido el viernes por la noche y el autor (o los autores) robó -al menos- $400.000 que, ese mismo día, el productor sacó de un cajero automático. A través de los registros de su cuenta del banco, se pudo saber que realizó 8 extracciones de $50.000 cada una y, luego de revisar las cámaras de seguridad de la sede bancaria, se constató que tenía la misma ropa con la que fue hallado sin vida.

Esas coincidencias reforzaron la hipótesis del homicidio en ocasión de robo, que fue impulsada por el contexto que ofreció la escena del crimen. Es que el dormitorio de la víctima se encontraba revuelto y pertenencias como su billetera no aparecieron, del mismo modo que alguna suma de dinero. El celular de Yañez tampoco fue habido. Es por eso que se sospecha que el homicida lo agredió para apropiarse de lo ajeno.

Pericias forense, en ese sentido, habrían dejado al descubierto que el anciano que supo explotar plantaciones de cebolla y zapallo sufrió hasta el final. El informe de autopsia habría revelado que no falleció el mismo viernes, sino que habría perdido la vida tiempo horas más tarde, tal como lo publicó este diario cuando el hecho tomó trascendencia.

Las primeras versiones manifestaron que se calculaba que el hombre, por la rigidez del cadáver, se encontraba muerto desde hacía tres o cuatro días. Ello encaja con la teoría de que el asesinato se desató el viernes 17 de abril. No obstante, las especulaciones forman parte de la línea de investigación que lleva adelante el fiscal Francisco Nicolía.

Si bien desde el Ministerio Público manejan los datos con total hermetismo, dada la gravedad del caso y la necesidad de resguardar la instrucción para dar con el responsable del crimen a sangre fría, las fuentes aseguraron que se realizaron procedimientos simultáneos desde que se conoció la noticia. Se estima que los mismos fueron allanamientos en domicilios de posibles sospechosos, aunque esto no pudo ser confirmaron por las autoridades.

Lo cierto es que desde el martes último, cuando el cuerpo de Yañez fue descubierto en el suelo de su vivienda, un importante despliegue policial se montó para atrapar al asesino. Bajo las órdenes de la UFI de Delitos Especiales, se procedió con las testimoniales, la revisión de las cámaras de la zona, entre otras tareas.

La cercanía con la unidad policial, lo alarmante

A pesar de que en un principio, las autoridades judiciales aseguraron que el domicilio de la víctima se ubicaba a unos 100 metros de la sede policial, el equipo de Tiempo de San Juan -que fue testigo presencial del operativo alrededor de la escena del crimen y no logró sortear el cerco policial- confirmó luego que la proximidad era mucho mayor.

Con luz de día y sin la importante presencia de uniformados, que invadieron las inmediaciones de Calle 12 y Alfonso XIII, en el límite de Pocito con Médano de Oro, la cercanía de la escena del crimen con el puesto policial llamó la atención a más de uno. El dato no pasó inadvertido por vecinos del lugar, que se mostraron preocupados por el hecho.

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