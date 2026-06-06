Durante la madrugada de este sábado, un nuevo hecho de violencia generó preocupación entre los vecinos de La Bebida, en Rivadavia. La situación fue registrada por residentes del barrio Lote Hogar 25/41, quienes grabaron con sus teléfonos celulares una serie de incidentes protagonizados por grupos de jóvenes en la vía pública.

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Según relataron vecinos de la zona, el episodio se produjo cerca de las 2 de la mañana. En las imágenes se observa a varias personas desplazándose por las calles del barrio en medio de corridas, gritos y enfrentamientos, mientras algunos participantes arrojaban piedras de un sector a otro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2063298567473598916&partner=&hide_thread=false Caos en La Bebida: vecinos filmaron un violento enfrentamiento entre jóvenes pic.twitter.com/gBie8Jfi7w — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 6, 2026

Los testimonios recogidos entre los habitantes del lugar indican que los disturbios se extendieron durante varios minutos y alteraron la tranquilidad del vecindario. Las secuencias difundidas muestran distintos momentos del conflicto, que se desarrolló en las inmediaciones del complejo habitacional.

La situación volvió a encender la preocupación de los vecinos, quienes aseguran que este tipo de episodios suele repetirse durante las madrugadas de los fines de semana y reclaman mayores medidas para prevenir hechos de violencia en el sector.