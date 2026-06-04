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Reapareció la joven que sufrió un grave choque en La Bebida y pidió donaciones para adquirir una prótesis

Melani Desseff, la joven de 23 años que permanece en recuperación tras el violento siniestro ocurrido en Rivadavia, difundió un mensaje en el que solicitó ayuda económica para costear una prótesis de alto valor que necesita para una compleja intervención quirúrgica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A través de una publicación difundida este jueves en redes sociales, la estudiante de Enfermería y madre de una niña de 4 años explicó que atraviesa una situación delicada y que el éxito de la cirugía que necesita depende de poder acceder a ese elemento médico.

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"Seguimos necesitando de la ayuda de todos. Mi caso es muy complejo y la cirugía que necesito depende de una prótesis de alto costo", expresó la joven en el mensaje.

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Según detalló, los profesionales que la atienden le advirtieron que el tiempo es un factor determinante para su recuperación. "Mientras antes podamos reunir el dinero necesario, menores serán las complicaciones y mayores las posibilidades de una recuperación favorable", sostuvo.

En ese contexto, pidió a la comunidad colaborar económicamente o ayudar compartiendo la campaña para ampliar su alcance. "Cada aporte, por pequeño que parezca, puede hacer una enorme diferencia en mi recuperación", manifestó.

Un accidente que generó conmoción

El caso de Melani tomó estado público a fines de mayo, cuando familiares y allegados iniciaron una campaña para conseguir donantes de sangre debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el siniestro vial ocurrido en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y calle Morón, en Rivadavia.

De acuerdo con la investigación, la joven circulaba en una motocicleta 110cc cuando fue impactada por un Chevrolet Corsa. Como consecuencia del choque sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda, además de múltiples traumatismos y una importante pérdida de sangre, por lo que debió ser trasladada e internada en terapia intensiva del Hospital Rawson.

La convocatoria para conseguir dadores de sangre se viralizó rápidamente en las redes sociales y recibió una importante respuesta de la comunidad sanjuanina, que siguió de cerca la evolución de su estado de salud.

El conductor del automóvil involucrado en el hecho fue identificado como Guillermo Mora, de 27 años. Según las actuaciones realizadas tras el siniestro, el hombre arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia, con 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre. El conductor del automóvil involucrado en el hecho fue identificado como Guillermo Mora, de 27 años. Según las actuaciones realizadas tras el siniestro, el hombre arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia, con 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre.

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