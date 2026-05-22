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Preocupación

Quién es Melani Desseff: la estudiante de enfermería que quedó en terapia intensiva tras un choque

La joven de 23 años sufrió fracturas y politraumatismos luego de ser embestida por un Chevrolet Corsa en Rivadavia. El conductor tenía alcohol en sangre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con apenas 23 años, Melani Desseff atraviesa la pelea más difícil de su vida. La joven sanjuanina, estudiante de enfermería y mamá de una niña de 4 años, permanece internada en terapia intensiva tras protagonizar un violento choque en Rivadavia que la dejó gravemente herida.

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El siniestro ocurrió durante la mañana de este jueves en la zona de La Bebida, cuando la motocicleta 110cc en la que se trasladaba fue impactada por un Chevrolet Corsa. Según las primeras reconstrucciones, Melani se dirigía a realizar sus prácticas profesionales, una etapa que había comenzado hacía apenas una semana y que representaba un paso clave en su formación como futura enfermera.

La joven, domiciliada en el barrio El Jilguero, sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda, además de politraumatismos y una importante pérdida de sangre producto del fuerte impacto. Tras el choque, fue asistida por personal policial y trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece bajo cuidados intensivos y lucha por recuperarse.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el hecho se produjo cerca de las 7:20 en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y calle Morón, en Rivadavia. El automóvil involucrado era conducido por un hombre de apellido Mora, de 27 años.

Uno de los datos que generó mayor conmoción es que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado positivo de 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre. Ahora, la causa es investigada por la UFI Delitos Especiales, que intenta determinar las responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el siniestro que dejó a Melani peleando por su vida.

Mientras tanto, familiares, amigos y allegados siguen de cerca su evolución y acompañan con angustia a la joven mamá y estudiante, cuya historia conmovió a toda la comunidad.

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