viernes 22 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia

Murió un turista en un reconocido resort chileno muy elegido por sanjuaninos para vacacionar

El episodio ocurrió este miércoles en Guanaqueros. Equipos de emergencia trabajaron durante varios minutos para intentar salvarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un trágico episodio ocurrió este miércoles por la tarde en el Resort Rosa Agustina de Guanaqueros, un complejo turístico muy elegido y frecuentado por sanjuaninos durante la temporada de verano. Un huésped de 63 años murió tras sufrir un atragantamiento mientras almorzaba dentro del lugar.

Lee además
un futbolista chileno anuncio su boda con la mujer que lo denuncio por intento de femicidio
Raro

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio
aseguran que el papa leon xiv vendra a la argentina en noviembre: lo que se sabe
Expectativa

Aseguran que el papa León XIV vendrá a la Argentina en noviembre: lo que se sabe

Según informaron medios chilenos, el hombre se habría asfixiado luego de atorarse con un trozo de carne, situación que le provocó un paro cardiorrespiratorio cerca de las 14 horas.

Tras el dramático momento, hasta el resort llegaron equipos del Servicio de Urgencia de Tongoy, personal del SAMU, Bomberos y Carabineros, quienes realizaron intensas maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida.

Pese al rápido accionar de los equipos de emergencia, la víctima falleció en el lugar ante la conmoción de otros huéspedes que se encontraban en el complejo turístico.

El hecho generó impacto debido a que Guanaqueros es uno de los destinos de playa más visitados por familias sanjuaninas cada verano, especialmente durante vacaciones y fines de semana largos.

Ahora, personal especializado trabaja para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio fatal.

Temas
Seguí leyendo

Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir el viaje a la Luna: "Dejen de mentir"

Donald Trump advirtió que va a intervenir Cuba

Mirá en cuánto subastaron un tramo de la escalera de la Torre Eiffel

Bolivia: Rodrigo Paz echó al ministro de Trabajo para frenar la protesta social

Jóvenes de la Generación Z admiten que no pueden "funcionar" sin la inteligencia artificial

Hito para la matemática: la IA logró resolver un problema que llevaba 80 años abierto

Tragedia en Marruecos: hay al menos cuatro muertos por el derrumbe de un edificio en Fez

Estudian un medicamento natural que sería eficaz para tratar la adicción a la cocaína

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
acusaron a los astronautas de artemis ii de fingir el viaje a la luna: dejen de mentir
Redes

Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir el viaje a la Luna: "Dejen de mentir"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino video
Presunta defraudación

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino

Tras un insólito hecho, le descubrieron estafas por ventas de autos y terminó condenado a dos años en el Penal de Chimbas
Judiciales

Tras un insólito hecho, le descubrieron estafas por ventas de autos y terminó condenado a dos años en el Penal de Chimbas

Asalto y abuso sexual a madre e hija en Concepción: tres sospechosos ya están tras las rejas y hay un prófugo
Gravísimo

Asalto y abuso sexual a madre e hija en Concepción: tres sospechosos ya están tras las rejas y hay un prófugo

Ahumada, en Tribunales durante el año pasado.
Historial

Los antecedentes de un imputado por la megaestafa de Global Market, con una mina de Valle Fértil como escenario

Angaco, ¿tierra de infidelidades?: el pasacalle que generó un cimbronazo en el departamento
¡Atención!

Angaco, ¿tierra de infidelidades?: el pasacalle que generó un cimbronazo en el departamento

Te Puede Interesar

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres desmedidos, las firmas del centro se mudan a los departamentos
Contexto complejo

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres "desmedidos", las firmas del centro se mudan a los departamentos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jorge Nicolás Pizarro Palacios, el del medio de la imagen.
Judiciales

Quiso anular su condena por robo alegando "defensa ineficaz" e inimputabilidad, pero la Justicia falló en contra

En Buenos Aires, Orrego presentó ArgOliva 2026
Importante

En Buenos Aires, Orrego presentó ArgOliva 2026

Murió un turista en un reconocido resort chileno muy elegido por sanjuaninos para vacacionar
Tragedia

Murió un turista en un reconocido resort chileno muy elegido por sanjuaninos para vacacionar

Quién es Melani Desseff: la estudiante de enfermería que quedó en terapia intensiva tras un choque
Preocupación

Quién es Melani Desseff: la estudiante de enfermería que quedó en terapia intensiva tras un choque