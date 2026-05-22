Murió un turista en un reconocido resort chileno muy elegido por sanjuaninos para vacacionar

Un trágico episodio ocurrió este miércoles por la tarde en el Resort Rosa Agustina de Guanaqueros , un complejo turístico muy elegido y frecuentado por sanjuaninos durante la temporada de verano. Un huésped de 63 años murió tras sufrir un atragantamiento mientras almorzaba dentro del lugar.

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Según informaron medios chilenos, el hombre se habría asfixiado luego de atorarse con un trozo de carne, situación que le provocó un paro cardiorrespiratorio cerca de las 14 horas.

Tras el dramático momento, hasta el resort llegaron equipos del Servicio de Urgencia de Tongoy, personal del SAMU, Bomberos y Carabineros, quienes realizaron intensas maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida.

Pese al rápido accionar de los equipos de emergencia, la víctima falleció en el lugar ante la conmoción de otros huéspedes que se encontraban en el complejo turístico.

El hecho generó impacto debido a que Guanaqueros es uno de los destinos de playa más visitados por familias sanjuaninas cada verano, especialmente durante vacaciones y fines de semana largos.

Ahora, personal especializado trabaja para determinar con precisión cómo ocurrió el episodio fatal.