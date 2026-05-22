Acusaron a los astronautas de Artemis II de fingir el viaje a la Luna: "Dejen de mentir"

A más de un mes de completar una misión histórica a la Luna, los astronautas de la Misión Artemis II fueron acusados de fingir dicho viaje por un hombre que los increpó en los pasillos del Capitolio, en Estados Unidos.

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En un video que se hizo viral recientemente, se puede escuchar a dicha persona cuestionar al piloto Victor Glover, al capitán Reid Wiseman, Christina Koch (NASA) y a Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense).

"Dejen de mentir, dejen de actuar, nunca fueron al espacio. Veo a través de sus mentiras", lanza el hombre ante las incómodas miradas de los astronautas.

La escena data del pasado 12 de mayo, pero se hizo viral por estos días. Mientras la tripulación optó por no responder las acusaciones, mientras se alejaban el hombre continuó gritando: "La NASA es una farsa. Arrepiéntanse ante Dios, veo a través de sus mentiras".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/therealbuni/status/2057296305626456241&partner=&hide_thread=false Un terraplanista encaro a los astronautas del artemis 2 en pleno capitolio y les dijo que dejen de mentir porque no viajaron a ningún lado pic.twitter.com/Bbp5DKcIuJ — ElBuni (@therealbuni) May 21, 2026

Además, afirmó que la "operación psicológica" de los astronautas "no está funcionando" y los acusó de engañar a la población.

El programa Artemis impulsado por la NASA busca llevar nuevamente astronautas a la Luna y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

Artemis II, la segunda de las misiones del programa y la primera tripulada, fue un vuelo de diez días alrededor de la Luna, donde la tripulación sobrevoló la cara oculta del satélite.

FUENTE: Agencia NA