jueves 21 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avance científico

Estudian un medicamento natural que sería eficaz para tratar la adicción a la cocaína

Así lo comprobaron científicos estadounidenses, suecos y británicos que llevaron a cabo un estudio con 40 adultos que consumían la droga.

Por Agencia NA
image

La cocaína es una droga muy adictiva que se elabora a partir de las hojas de coca, una planta que crece en América del Sur. Algunas personas la usan ilegalmente y la adicción a la misma es una enfermedad compleja que se manifiesta como un deseo compulsivo de consumir la sustancia, perdiendo la capacidad de detenerse a pesar de las consecuencias negativas en la salud, la economía o las relaciones personales.

Lee además
hito para la matematica: la ia logro resolver un problema que llevaba 80 anos abierto
Histórica solución

Hito para la matemática: la IA logró resolver un problema que llevaba 80 años abierto
tragedia en marruecos: hay al menos cuatro muertos por el derrumbe de un edificio en fez
Conmoción

Tragedia en Marruecos: hay al menos cuatro muertos por el derrumbe de un edificio en Fez

El trastorno que se produce por el consumo de cocaína es un problema de salud que ocurre en todo el mundo para el cual no está demostrada la eficacia de ningún medicamento que pueda utilizarse para tratar la adicción, pero ahora científicos estadounidenses, suecos y británicos realizaron un trabajo en el cual descubrieron que un medicamento natural podría ser eficaz para tratar la adicción a la cocaína.

Se trata de la psilocibina, un componente psicodélico de hongos alucinógenos que se utilizó en un estudio que se publicó en JAMA Network Open, el cual se basó en evaluar los efectos de la psilocibina en el tratamiento del trastorno por consumo de cocaína.

En el mismo, los científicos plantearon la hipótesis de que la psilocibina produciría un mayor porcentaje de días de abstinencia de cocaína, una mayor probabilidad de abstinencia completa y una mayor latencia hasta la primera recaída en el consumo de cocaína durante los 180 días posteriores a la finalización del tratamiento, en comparación con el placebo.

La investigación fue realizada por especialistas del Departamento de Psiquiatría y Neurobiología del Comportamiento, de la Facultad de Medicina Heersink de la Universidad de Alabama en Birmingham; el Departamento de Neurobiología, Ciencias del Cuidado y Sociedad del Instituto Karolinska, en Estocolmo; y del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento, de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore.

Cómo fue el estudio

Los participantes del estudio recibieron sesiones de psicoterapia y fueron asignados de manera aleatoria a una sesión de psilocibina de un día completo o a una sesión de placebo activo también de un día completo en un ensayo clínico que se realizó con 40 adultos que consumían cocaína cada dos días y a la mitad de ellos se les suministró una dosis única de 25 mg del medicamento natural por cada 70 kg de peso corporal.

Entre los resultados, se indicó que 180 días después del tratamiento, los científicos demostraron que el 30% del grupo que recibió psilocibina se había abstenido por completo de consumir cocaína, en comparación con ninguno del grupo placebo y los que seguían consumiendo cocaína lo hicieron con menos frecuencia, mientras que, para los investigadores y autores del estudio, estos hallazgos sugieren que la psilocibina “se perfila como un tratamiento novedoso para el trastorno por consumo de cocaína”.

“Si bien se han desarrollado farmacoterapias para varios trastornos por consumo de sustancias, los medicamentos para los trastornos por consumo de estimulantes siguen siendo difíciles de encontrar. Aunque se han considerado numerosos candidatos farmacológicos, solo el manejo de contingencias, una intervención conductual, se asocia con una mayor abstinencia junto con una reducción de la mortalidad”, explicaron los científicos en JAMA.

Además, señalaron que los psicodélicos demostraron eficacia en el tratamiento de “numerosas afecciones de salud mental”, ya que, “en las décadas de 1960 y principios de 1970 la dietilamida del ácido lisérgico se mostró prometedora en el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias”.

En un ensayo reciente de psilocibina para el trastorno por consumo de alcohol, “el porcentaje de días de consumo excesivo fue menor en el grupo de psilocibina en comparación con el grupo placebo” y los investigadores concluyeron: “A pesar de su potencial eficacia antiadictiva, ningún ensayo ha evaluado los psicodélicos en el tratamiento del trastorno por consumo de cocaína”.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Jaqueado por protestas populares, el presidente boliviano adelantó cambios en su gabinete

Trump aseguró que Netanyahu "hará lo que yo quiera que haga"

Diez años después, China reactiva las compras a Boeing a Estados Unidos

Los chats de Fred Machado: el avión con 1.700 kilos de cocaína en Guatemala y alertas de lavado

Estados Unidos acusó por homicidio al ex dictador cubano Raúl Castro

Volantazo en Chile: el presidente Kast echa a dos de sus principales ministras

Casi 30.000 evacuados por un incendio forestal en California

Video: un búfalo albino, sensación viral por su parecido a Donald Trump

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hito para la matematica: la ia logro resolver un problema que llevaba 80 anos abierto
Histórica solución

Hito para la matemática: la IA logró resolver un problema que llevaba 80 años abierto

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia
En Capital

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia

En este local detuvieron a una de las empleadas.
En el centro sanjuanino

Allanamiento en una casa de préstamos: 9 denuncias por estafas y una empleada presa

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral
Rivadavia

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano
Copa Sudamericana

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano

Te Puede Interesar

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa
TOF

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El rescate del puma que apareció este miércoles en Rivadavia demandó un importante operativo. El animal se encuentra en avanzado estado de deshidratación. Fotos: Secretaría de Ambiente
Ambiente

Después de casi 12 horas de operativo, rescataron al puma hallado en Rivadavia: está en estado crítico

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local
Controles en las canchas

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas
Sigue la polémica

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada
Policía de San Juan

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada