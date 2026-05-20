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Cambio de rumbo

Volantazo en Chile: el presidente Kast echa a dos de sus principales ministras

El presidente de derecha removió a la ministra de Seguridad por falta de resultados en la lucha contra el crimen. También reemplazó a la secretaria General de Gobierno, en el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Antonio Kast, presidente de Chile.

José Antonio Kast, presidente de Chile.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, realizó el martes último el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia y admitió que su gobierno necesita un cambio de rumbo, a poco más de dos meses de llegar al poder.

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El mandatario de ultraderecha, que lleva 69 días en el cargo, removió el martes a la ministra de Seguridad, ante la caída de su popularidad por falta de resultados rápidos en su promesa de "mano dura" frente a la criminalidad. La aprobación del presidente ha caído hasta el 40% en las encuestas y su desaprobación se ha duplicado.

Kast destituyó también a la ministra Secretaria General de Gobierno, en el cambio ministerial más rápido desde el retorno a la democracia tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.

"Hemos tenido que tomar medidas impopulares y eso golpea a cualquier gobierno, pero las tomamos con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad", dijo Kast en una ceremonia en el palacio presidencial de La Moneda, al tiempo que reconoció que no tenía pensado hacer un cambio tan pronto.

La ex fiscal Trinidad Steinert fue sustituida en el Ministerio de Seguridad Pública por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que compaginará ambos cargos, mientras que la actriz y periodista Mara Sedini fue reemplazada como vocera por el hasta ahora titular de Obras Públicas, Martín Arrau.

Ambas ministras habían sido cuestionadas con dureza por distintos fallos en su gestión tanto desde la oposición de izquierdas como desde la coalición oficialista.

"Cambio de forma y fondo"

Los millonarios recortes ordenados en la Administración Pública bajo el pretexto de la estrechez fiscal, el aumento del precio de los combustibles y la falta de resultados en materia de seguridad -la principal bandera de Kast- explican la caída en los sondeos, según expertos.

Desde la semana pasada, además, la credibilidad del mandatario está en entredicho después de que reconoció que la promesa de campaña de expulsar casi de inmediato a los más de 330.000 migrantes irregulares que viven en Chile era una "hipérbole".

"Llegó el momento de hacer un cambio en la forma y en el fondo de cómo nuestro Gobierno va a comunicar las cosas a la ciudadanía", reconoció Kast, que declaró que el ajuste ministerial "duele" pero "fortalece" al gobierno, integrado por una coalición entre la extrema derecha y la derecha tradicional.

En el Ministerio de Obras Públicas, en tanto, asumirá el titular de Transporte, Louis de Grange, que también gestionará de manera paralela ambas carteras.

Kast, que llegó al poder con la promesa de crear un "gobierno de emergencia", aseguró que la emergencia en materia económica y de seguridad continúa y que esta "requiere mucho trabajo y también firmeza".

El ajuste se produce cuando faltan menos de dos semanas para que el líder del Partido Republicano chileno ofrezca su primer discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento y a días de que la Cámara de Diputados vote si empieza a tramitar o no una megarreforma que incluye significativas rebajas de impuestos a empresas y está considerado el proyecto económico estrella del gobierno.

Un cambio esperado

La reconfiguración del gabinete generó una ola de reacciones en la oposición de izquierdas, entre ellas la de la presidente del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien aseguró que "la salida de Steinert y Sedini es el síntoma, no la causa".

"El problema es de fondo: Kast no tenía un plan en seguridad, pese a haber utilizado el miedo en campaña", indicó en X la líder del partido del ex presidente Gabriel Boric (2022-2026), el antecesor de Kast.

Desde el populista Partido de la Gente, que no forma parte del gobierno y será clave en la tramitación de la megarreforma, valoraron el nuevo diseño del gabinete y su líder, Franco Parisi, aseguró que la salida de la exfiscal tenía que haberse decretado "hace rato".

Para Rodrigo Espinoza, académico de la Universidad Diego Portales, el cambio "no es ninguna sorpresa", debido a los cuestionamientos que arrastraban ambas ministras, y tiene como objetivo "dar un golpe de timón" y revertir las encuestas en contra.

"El nivel de improvisación que se ha visto últimamente por parte de la ya exministra Steinert llegó a su cúspide cuando señaló en el Congreso que desconocía la necesidad de tener un plan de seguridad concreto y estructurado", señaló a EFE.

Los problemas de descoordinación y comunicación "aparecieron ya durante la primera semana", lo que "fue afectando tanto la imagen como la credibilidad" del Gobierno, subrayó por su parte Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile.

"El principal fallo en el diseño que hizo Kast es la ausencia casi total de los partidos en el gabinete y la presencia de ministros sin experiencia política", añadió el sociólogo.

FUENTE: Clarín

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